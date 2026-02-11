Норвежский биатлонист выиграл бронзу на Олимпиаде и признался в измене

28-летний норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд 10 февраля завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Милане. Во время интервью в прямом эфире спортсмен публично признался в измене своей девушке, сообщает телеканал NRK.
«Есть один человек, который, возможно, не смотрит [трансляцию] сегодня. Полгода назад я встретил любовь всей своей жизни. Самую красивую, прекраснейшую в мире личность. И три месяца назад я совершил самую большую ошибку в своей жизни и изменил ей», — сказал Легрейд.
Он добавил, что рассказал о своей неверности возлюбленной неделю назад. Из-за личной драмы спорт отошел для него на второй план.
Стурла отметил, что рассказывает об этом, потому что хочет быть хорошим примером для подражания, который умеет признавать свои ошибки. «Мне нечего терять, и я так все испортил. Это нельзя простить. Но я решил, что если у меня будет хоть крошечный шанс сказать ей, как сильно я ее люблю, я лучше совершу социальное самоубийство в прямом эфире, но воспользуюсь им», — подчеркнул биатлонист.
Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский биатлонист Йоханнес Тингнес Бе, сказал, что признание Легрейда стало для всех полной неожиданностью. «К сожалению, и время, и место, и обстоятельства совершенно не совпали», — уточнил он. Еще один биатлонист Мартин Ульдал сообщил, не знал о ситуации Легрейда.
«Я заметил, что он немного изменился, но толком не знал, почему. Думал, может, он просто нервничает. Очень грустно это слышать. Действительно тяжелая, очень тяжелая ситуация», — заключил Ульдал.
XXV зимние Олимпийские игры стартовали в Италии 6 февраля. До Олимпиады допущены всего 13 российских спортсменов.