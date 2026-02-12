«Простить трудно»: возлюбленная норвежского биатлониста ответила на его признание в измене

Легрейд, уже бравший золото в эстафете в Пекине-2022, расплакался в эфире норвежского телеканала NRK, объяснив, что последняя неделя стала самой тяжелой в его жизни.
«Полгода назад я встретил любовь всей жизни. Три месяца назад я совершил ошибку и изменил ей. Я рассказал ей об этом неделю назад», — признался спортсмен.
Его бывшая возлюбленная, пожелавшая сохранить анонимность, ответила на этот порыв в интервью таблоиду VG. «Простить трудно, даже после такого публичного признания в любви перед всем миром. Я не просила ставить меня в такое положение. Он знает мои чувства», — заявила она.
Позже Легрейд принес извинения за свою несдержанность. Он признал, что его личная драма была неуместна в момент триумфа норвежского биатлона и отвлекла внимание от золотого медалиста Юхана-Олава Ботна. Спортсмен также отдельно извинился перед бывшей девушкой, которая «невольно оказалась в центре внимания СМИ».