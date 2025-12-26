Мясной букет, сертификаты, «Тройка» на год: 25 подарков, которые вы еще успеваете купить

Футболка Underdog, 6000 p.
Для любимого джим-бро. Пусть в зале все знают, где ваш друг закрывает углеводное окно после тренировок.
Мясной букет, 4800 р.
Кто сказал, что букет — это просто красиво? Если это мясной букет, то еще и вкусно. В охапке сырокопченые колбасы, которые можно есть все новогодние праздники. На маркетплейсах букет заявлен как подарок для мужчин, но тут мы готовы поспорить.
Сертификат на массаж, от 3000 р.
После закрытия новогодних дедлайнов каждому из нас нужно расслабиться. Многие массажные студии продают сертификаты: XSize, «Ляг.Спиной», Element и не только. Проверьте, есть ли эта опция у массажных салонов неподалеку от дома или работы адресата подарка.
Серебряное колье чокер «Королева драмы», 10 990 р.
Сумрачное колье из несколько цепочек отлично разбавит повседневные образы и легко будет сочетаться с другими украшениями. А еще этот чокер подойдет как сестре-альтушке, так и любимой бабушке.
Сумка Bilingua Ladies, 1950 p.
Единственный клуб, в который немедленно хочется вступить.
Кружка Wolee, 2990 p.
Минималистичная кофейная кружка, которую так и хочется подарить друллеге: добавить эстетики вашим сплетням за чашкой кофе.
Микросумка Liars, 1500 p.
Петербуржцы, ваш выход: до Москвы подарок не поспеет к празднику, а вы можете купить в шоуруме на Гороховой или Кирочной. Внутрь поместятся ключи или карточка, а больше для праздного фланирования по заснеженному городу на новогодних каникулах и не нужно.
Набор дрипов, 1400 р.
Петербуржцы, снова ваш выход: самые очаровательные дрипы ждут вас в кофейне Luco.
Сертификат на мастер-класс по тафтингу «Хмечно», 6200 р.
Хорошая возможность разнообразить совместный досуг. Дарите бести сертификат на мастер-класс по изготовлению коврика, созданию помады или керамики. А главное — отправляйтесь туда вместе!
Подарочный сертификат «Красного карандаша», от 500 р.
Творческому другу можно подарить сертификат в «Красный карандаш» или «Передвижник»: здесь все еще самый большой выбор инструментов для рисования, лепки и прочего ручного труда.
Карта «Тройка» с оплатой за год, 22 650 р.
Поистине роскошный подарок для друга, который активно пользуется общественным транспортом. Вариант для петербуржцев — заряженная карта «Подорожник».
Шарф с перчатками Paloma Wool, 22 600 p.
Для друга, который вечно забывает перчатки в такси, автобусе или на стуле в кафе: с шарфоперчатками проститься будет сложнее.
Кружка с конем «Антон тут рядом», 1900 р.
Кружка из инклюзивной керамической мастерской фонда «Антон тут рядом» — с символом года и достаточно большая (400 мл), чтобы заваривать в ней утренний кофе перед работой.
Икра стерляди зернистая «Раскат», 4890 р.
Главная новогодняя имба. Дорого? Да! Роскошно? Да! Дарить любимой бести вместе со свежим багетом и брикетом масла.
Браслет Medea, 28 970 p.
Массивный браслет поддерживает тренд на конфетно-дофаминовые украшения. Понравится подружке, которая 15 лет назад фанатела от чармов Pandora.
Подарочная карта кинотеатра «Художественный», от 3000 р.
Отличный подарок тому, кто уже прожужжал вам все уши по «Зверополис-2», «Умри, моя любовь» или «Сентиментальную ценность».
Гирлянда, 720 р.
Достаточно хороший способ выразить благодарность своему руководителю за продуктивную работу в уходящем году.
Мыло Patissoncha, 1800 p.
Самое трогательное мыло: подарок-напоминание для друга, с которым теперь живете в разных странах.
Пазл Eleméntal, 3800 p.
Чтобы вы провели все праздники вместе с друзьями — собирая пазлы и планируя совместное путешествие куда-нибудь в теплые края.
Футболка Escapist, 2000 р.
Мерч московского бара, который сразу сообщит окружающим, что получатель уважает бильярд, лагер и немного ностальгирует по millennial optimism era.
Блюдо Bitossi, 5900 p.
Парадное блюдо и намек другу, что вам нужно собираться чаще.
Цветочная подписка, от 16 000 р.
Четыре доставки трогательных и нежных букетов, которые помогут приблизить наступление весны (ну или просто пережить эту серую хмарь за окном).
Набор для шелкографии Friend & Function, 7800 р.
Для рукодельницы, которая не очень-то жалует зимние забавы вроде катаний на «ватрушке» и поездок за город, а вот засесть дома за созданием чего-то красивого всегда готова.
Подарочный сертификат «Подписных изданий», от 500 р.
Бессрочный сертификат, который можно потратить на самую интересную подборку современной литературы. Жаль, что на булочки в «Подписных» он не распространяется.
Подарочный сертификат фотоателье UU, от 7500 р.
Необычный новый опыт — селф-фотосессия перед большим зеркалом. Можно фотографироваться одному, позвать друзей или даже привести питомцев — в UU ждут всех.