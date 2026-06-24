Формула-1, стразы на копчике, футболомания: 10 модных микрокоров лета-2026

Белоснежные фартуки, скромные юбки и блузки с вышивкой, одежда и предметы для дома с шитьем и рюшами — дизайнеры возвращаются нас в мир ручного труда (хотя зачастую это лишь его имитация) и нарочито пасторальных луков, место которым где-нибудь на лужайке в общине амишей. Чтобы воспроизвести тренд, достаточно повторить любой из образов героев фильма «Солнцестояния» или зайти в ближайший масс-маркет магазин: там штанишек, рубашек, юбок и косынок из белого льна или хлопка с вышивкой будет в избытке.