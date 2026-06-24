Формула-1, стразы на копчике, футболомания: 10 модных микрокоров лета-2026

Стразовый шик
Что для миллениала ностальгия по подрстковым временам, то для зумеров — тренд: в моду вновь возвращается боди-арт со стразами. Сверкающих бабочек, бантики и другие узоры на теле носят Кайли Дженнер, Сабрина Карпентер, Tyla и половина каста последнего сезона «Эйфории».
В США ностальгические переводилки из страз на поясницу и предплечье выпускает моментально завирусившийся бренд Never Have I Ever; в России искать наборы переводных татуировок советуем на маркетплейсов, у брендов детской косметики и у Miami Tattoo.
Миллениальский гламур и легкий инди слиз
Еще один летний тренд (или микрокор) ил категории «хорошо забытое старое» — гламур в духе пляжного Y2K.
Для вдохновения предлагаем пересмотреть рекламные кампейны к духам-«компотам» Escada Rockin Rio и фильм «Отвязные каникулы» Хармони Корина. В ход идут яркие топы-бандо, летящие юбки, цветные шелковые платки, экзотические цветы на футболках и в волосах, щедрая порция автозагара и общий «каникулярный вайб». Сюда же — предметы, отсылающие к инди-гламуру уже 10-х: кроссовки на танкетке, узкие джинсы, огромные солнечные очки в поллица, винтажные сумки Balenciaga City и прочие приметы беззаботной Obama era.
Аналоговая эпоха
Закономерная реакция на диджитализации и ИИ-зацию (проникновение искусственного интеллекта в повседневную жизнь) — всеобщая усталость от онлайна и желание вернуться в эру кнопочных телефонов и CD-плееров.
В моде потребность быть оффлайн выражается в большом внимание к рукотворным техникам (обилие вышивки и сложного плетение) и вещам, которые поддерживают «оффлайновый» образ жизни: сумки-шоперы для походов за продуктами на рынок, кеды для долгих прогулок и простые повседневные вещи будто бы из беззаботной эпохи хипстеров. Айпад, пленочный фотоаппарат и отказ от соцсетей идут в комплекте.
Русалка на Ибице
Еще один нишевый летний «кор», будто бы придуманный тем, кому давно пора в отпуск, — русалки на Ибице или, если смотреть шире, каникулы в компании подружек где-нибудь на море. Сияющие топы, пайетки и стразы, полупрозрачные юбки и необычные купальники — главное, все сочных цветов и нарочито жизнерадостное.
Тренд легко представить и в городе — где-нибудь на веранде модного бара, летнем фестивале или у бортика «собянинского» бассейна.
Макияж после дня у бассейна
Где купаться в Москве или вайбово работать на лежаке под зонтиком, мы уже рассказывали. Самое время посмотреть на трендовый макияж, вдохновленный пляжными каникулами. Понадобится много шиммера, кремовые текстуры и хороший кайял. Мейк должен выглядеть так, как будто слегка «потек» на жаре, а вы сами — чуть подрумянились на солнце (понадобится бронзер и насыщенные румяна) и хорошенько накупались.
Формула-1
Неожиданная популярность этим летом пришла к образам, вдохновленным рейсерской и мото-культурой. Спортивные очки, кожаные куртки с контрастными вставками и высоким воротом, классические бомберы — все эти вещи будут отлично смотреться на контрасте, например, с бельевой юбкой, костюмными капри или шелковым платьем и мюлями.
Сезона на Капри
Прошлогодний тренд, который этим летом развернулся с новой силой. Найти капри всех расцветок можно в масс-маркете и у люкс-брендов вроде Chloe, Balenciaga, Versace, Marine Serre и Toteme. Вариаций на тему тоже прибавилось: присмотритесь к ретро-моделям с цветочным принтом или в клетку виши, а заодно к костюмным капри со стрелками.
Паназия
Не оставляю дизайнеры и заигрываний с классическим китайским костюмом — ципао. Жакеты, платья, бомберы и блузы с характерными застежками-петлями можно найти в основном в масс-маркете — от Befree и Lime до Zara и H&M.
В общине амишей: Шитье и кружево
Белоснежные фартуки, скромные юбки и блузки с вышивкой, одежда и предметы для дома с шитьем и рюшами — дизайнеры возвращаются нас в мир ручного труда (хотя зачастую это лишь его имитация) и нарочито пасторальных луков, место которым где-нибудь на лужайке в общине амишей. Чтобы воспроизвести тренд, достаточно повторить любой из образов героев фильма «Солнцестояния» или зайти в ближайший масс-маркет магазин: там штанишек, рубашек, юбок и косынок из белого льна или хлопка с вышивкой будет в избытке.
Футболмания
Чемпионат мира по футболу дал импульс и модному микрокору. Инфлюенсеры и дазайнеры добавляют в повседневные и вечерние образы футбольную атрибутику вроде ярких джерси, кроссовок, напоминающих бутсы, и свободных спортивных шорт с полосками. Носить спортивные вещи в обычной жизни можно и с вполне привычными вещами — бельевой юбкой, прямыми джинсами, офисными брюками со стрелками и вьетнамками.