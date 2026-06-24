Тренды

Формула-1, стразы на копчике, футболомания: 10 модных микрокоров лета-2026

Афиша Daily
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Иллюстрация: Станислава Колатселька
Лето — лучшее время, чтобы воспроизвести все модные коры и примерить на себя очередные тренды. А они этим летом порадуют и ностальгирующих миллениалов, и неунывающих представителей темных двадцатых. Готовьтесь клеить стразы на копчик, носить пайетки, мотокуртки, футбольные джерси и скромные белые фартуки — можно все сразу!

Стразовый шик

Что для миллениала ностальгия по подрстковым временам, то для зумеров — тренд: в моду вновь возвращается боди-арт со стразами. Сверкающих бабочек, бантики и другие узоры на теле носят Кайли Дженнер, Сабрина Карпентер, Tyla и половина каста последнего сезона «Эйфории». 

В США ностальгические переводилки из страз на поясницу и предплечье выпускает моментально завирусившийся бренд Never Have I Ever; в России искать наборы переводных татуировок советуем на маркетплейсов, у брендов детской косметики и у Miami Tattoo.

1/5
Rad, 174 p.
2/5
Miami Tattoo, 490 p.
3/5
Miami Tattoo, 390 p.
4/5
Befree, 299 р.
5/5
Mimoza, 280 p.

Миллениальский гламур и легкий инди слиз

Еще один летний тренд (или микрокор) ил категории «хорошо забытое старое» — гламур в духе пляжного Y2K. 

Для вдохновения предлагаем пересмотреть рекламные кампейны к духам-«компотам» Escada Rockin Rio и фильм «Отвязные каникулы» Хармони Корина. В ход идут яркие топы-бандо, летящие юбки, цветные шелковые платки, экзотические цветы на футболках и в волосах, щедрая порция автозагара и общий «каникулярный вайб». Сюда же — предметы, отсылающие к инди-гламуру уже 10-х: кроссовки на танкетке, узкие джинсы, огромные солнечные очки в поллица, винтажные сумки Balenciaga City и прочие приметы беззаботной Obama era.

1/8
Befree, 999 p. 
2/8
Kosmoshtuchki, 193 p. 
3/8
Sela, 999 p. 
4/8
Idol, 8 990 p. 
5/8
Средство для автозагара Zeitun, 885 p. 
6/8
Mango, 1 999 p.
7/8
Balenciaga, 342 000 p. 
8/8
Bronx, 15 000 p. 

Аналоговая эпоха

Закономерная реакция на диджитализации и ИИ-зацию (проникновение искусственного интеллекта в повседневную жизнь) — всеобщая усталость от онлайна и желание вернуться в эру кнопочных телефонов и CD-плееров.

В моде потребность быть оффлайн выражается в большом внимание к рукотворным техникам (обилие вышивки и сложного плетение) и вещам, которые поддерживают «оффлайновый» образ жизни: сумки-шоперы для походов за продуктами на рынок, кеды для долгих прогулок и простые повседневные вещи будто бы из беззаботной эпохи хипстеров. Айпад, пленочный фотоаппарат и отказ от соцсетей идут в комплекте.

1/6
Пленочная камера EuroShop, 990 р. 
2/6
3/6
Ipod, 7 163 p.
4/6
5/6
6/6

Русалка на Ибице

Еще один нишевый летний «кор», будто бы придуманный тем, кому давно пора в отпуск, — русалки на Ибице или, если смотреть шире, каникулы в компании подружек где-нибудь на море. Сияющие топы, пайетки и стразы, полупрозрачные юбки и необычные купальники — главное, все сочных цветов и нарочито жизнерадостное.

Тренд легко представить и в городе — где-нибудь на веранде модного бара, летнем фестивале или у бортика «собянинского» бассейна.

1/8
Walk of Shame, 28 000 p. 
2/8
Lime, 10 999 p. 
3/8
Mango, 1 499 p.
4/8
Sela, 2 599 p. 
5/8
Befree, 2 599 p.
6/8
Befree, 3 999 p. 
7/8
Befree, 2 599 p. 
8/8
Novembre, 17 800 p. 

Макияж после дня у бассейна

Где купаться в Москве или вайбово работать на лежаке под зонтиком, мы уже рассказывали. Самое время посмотреть на трендовый макияж, вдохновленный пляжными каникулами. Понадобится много шиммера, кремовые текстуры и хороший кайял. Мейк должен выглядеть так, как будто слегка «потек» на жаре, а вы сами — чуть подрумянились на солнце (понадобится бронзер и насыщенные румяна) и хорошенько накупались.

1/7
Румяна Kiki, 267 p. 
2/7
Карандаш-кайял Farres, 219 p.
3/7
Блеск для губ Krygina, 1 450 p. 
4/7
BB-крем Deborah Milano, 1 450 p. 
5/7
Тушь Luxvisage, 293 p. 
6/7
Хайлайтер Arive Makeup, 780 p. 
7/7
Бронзер Sergey Naumov, 4 590 p. 

Формула-1

Неожиданная популярность этим летом пришла к образам, вдохновленным рейсерской и мото-культурой. Спортивные очки, кожаные куртки с контрастными вставками и высоким воротом, классические бомберы — все эти вещи будут отлично смотреться на контрасте, например, с бельевой юбкой, костюмными капри или шелковым платьем и мюлями.

1/5
Sorry I’m Not, 18 500 p. 
2/5
Running Religion, 6 900 p. 
3/5
Befree, 2 999 p. 
4/5
Меч, 7 900 p. 
5/5
Love Republic, 12 999 p. 

Сезона на Капри

Прошлогодний тренд, который этим летом развернулся с новой силой. Найти капри всех расцветок можно в масс-маркете и у люкс-брендов вроде Chloe, Balenciaga, Versace, Marine Serre и Toteme. Вариаций на тему тоже прибавилось: присмотритесь к ретро-моделям с цветочным принтом или в клетку виши, а заодно к костюмным капри со стрелками.

1/8
Lime, 2 599 p. 
2/8
May of may, 19 000 p. 
3/8
Befree, 2 599 p. 
4/8
Walk of Shame, 26 000 p. 
5/8
Brusnika, 15 400 p.
6/8
Mango, 5 990 p.
7/8
Sela, 2 999 p. 
8/8
Idol, 6 990 p. 

Паназия

Не оставляю дизайнеры и заигрываний с классическим китайским костюмом — ципао. Жакеты, платья, бомберы и блузы с характерными застежками-петлями можно найти в основном в масс-маркете — от Befree и Lime до Zara и H&M.

1/6
Lime, 6 999 p. 
2/6
Befree, 3 599 p. 
3/6
Present&Simple, 21 000 p. 21 000 p. 
4/6
5/6
Sorry I’m Not, 28 000 p. 
6/6
Befree, 3 999 p. 

В общине амишей: Шитье и кружево

Белоснежные фартуки, скромные юбки и блузки с вышивкой, одежда и предметы для дома с шитьем и рюшами — дизайнеры возвращаются нас в мир ручного труда (хотя зачастую это лишь его имитация) и нарочито пасторальных луков, место которым где-нибудь на лужайке в общине амишей. Чтобы воспроизвести тренд, достаточно повторить любой из образов героев фильма «Солнцестояния» или зайти в ближайший масс-маркет магазин: там штанишек, рубашек, юбок и косынок из белого льна или хлопка с вышивкой будет в избытке.

1/11
Love Republic, 4 599 p. 
2/11
Tendance, 3 190 p. 
3/11
Zara Home, 5 999 p. 
4/11
Lime, 5 999 p.
5/11
May of May, 14 500 p. 
6/11
Marmalato, 1 690 p. 
7/11
Mango, 6 999 p. 
8/11
Befree, 799 p. 
9/11
Zarina, 299 p. 
10/11
Pepe Jeans, 10 590 p. 
11/11
Crate, 5 990 p. 

Футболмания

Чемпионат мира по футболу дал импульс и модному микрокору. Инфлюенсеры и дазайнеры добавляют в повседневные и вечерние образы футбольную атрибутику вроде ярких джерси, кроссовок, напоминающих бутсы, и свободных спортивных шорт с полосками. Носить спортивные вещи в обычной жизни можно и с вполне привычными вещами — бельевой юбкой, прямыми джинсами, офисными брюками со стрелками и вьетнамками.

1/6
Puma, 4 790 p.
2/6
Nike, 7 999 p. 
3/6
Fan, 19 990 p. 
4/6
adidas, 7 690 p. 
5/6
The Hundreds, 5 579 p. 
6/6
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