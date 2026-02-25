Студии снова снимают оригинальное кино для взрослой аудитории. Но получается «Наследник»

Режиссер Джозеф Кан, снявший один из самых оригинальных хорроров прошлого года — «Ик», — в остроумном твите свел проблему фильмов вроде «Наследника» к тому, что-де в мире после «Сандэнса» слишком часто отличные драматурги мнят себя режиссерами-авторами и посредственно экранизируют собственные сценарии, которые раньше могли бы оживить студийные режиссеры по найму. Спилберг или Хичкок, очевидно, могли бы превратить даже сценарий «Наследника» если и не в саспенсовый шедевр уровня «Веревки» и «Поймай меня, если сможешь», то хотя бы просто в стильный жанровый образец. Впрочем, Кан, кажется, не до конца учитывает, что среди режиссеров по найму сегодня существует явный дефицит кадров. До самого Форда его сценарий должен был экранизировать Джон С.Бэрд («Грязь», «Тетрис») — в сущности, такой же постановщик средней руки и невнятного стиля.