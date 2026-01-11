Барри Кеоган с пепельными волосами в трейлере «Ограбления в Лос-Анджелесе»

«Тупые телефоны», война со слопом и геймификация сериалов: NYT предсказал тренды 2026 года
В Москве открыли крупнейший в стране комплекс для зарядки электромобилей
Умер гитарист Боб Вейр, сооснователь группы Grateful Dead
Продажи Библии в Великобритании выросли на 134% за 6 лет
Милли Бобби Браун расплакалась, посмотрев на финал своей героини в «Очень странных делах»
Температура мирового океана достигла нового рекорда в 2025 году
На «Хлебозаводе» покажут спектакль «Маленький принц»
Съемки четвертого сезона «Белого лотоса» пройдут в замке XIX века в Сен-Тропе
Золотое кольцо увеличат на 49 населенных пунктов
Принцесса Уэльская Кейт сказала, что природа помогла ей исцелиться
Пес-«Гудини» устроил побег из приюта ― он вскрыл замок пастью
Индонезия заблокировала ИИ-чат Grok из‑за риска создания порнографии
PUBG Mobile представила коллаборацию с сериалом «Острые козырьки»
Хит Джо Кири «End of Beginnings» набрал 2 млрд прослушиваний и возглавил чарты
Моррисси объявил о первом за шесть лет альбоме «Make-Up Is a Lie»
Мексиканский университет запустил дипломный курс по психоанализу «Евангелиона»
Собаки могут учить новые слова, подслушивая разговоры людей
Долина не передаст квартиру Лурье до 20 января
В России закрылись 25 одежных брендов за год
«Черное зеркало» продлили на 8-й сезон
Актеры сериала «Солдаты» застряли в пробке на Ярославском шоссе и опоздали на собственный спектакль
Театр им. Маяковского проведет благотворительную ярмарку, на которой можно приобрести вещи артистов
Ученые: 22 января вокруг Солнца соберется уникальный парад планет
Вышел трейлер финальной части хоррора «Незнакомцы» об убийцах в масках. Премьера — 6 февраля
Паша Техник обошел Путина и Трампа по популярности в русской Википедии
В Вологодской области закрылись все 610 алкомаркетов
На Bad Bunny подала в суд девушка. Она утверждает, что ее голос использовали в песнях без разрешения
Алан Камминг признался, что из‑за него Педро Паскаль повредил шею во время съемок новых «Мстителей»

Барри Кеоган с пепельными волосами в трейлере «Ограбления в Лос-Анджелесе»

Фото: Amazon MGM

Студия Amazon MGM опубликовала трейлер криминального триллера «Ограбление в Лос-Анджелесе» («Crime 101»). Премьера запланирована на 13 февраля.

По сюжету детектив Лу Лубесник (Марк Руффало) расследует серию краж драгоценностей на Тихоокеанском побережье. Их совершил профессиональный вор Дэвис (Крис Хемсворт).

Видео: Amazon MGM

Помимо Руффало и Хемсворта, в картине сыграли Барри Кеоган («Солтберн»), Халли Берри («Бал монстров»), Моника Барбаро («Полиция Чикаго»), Кори Хокинс («Ходячие мертвецы»), Дженнифер Джейсон Ли («Омерзительная восьмерка»), Ник Нолте («Сорок восемь часов»), Тейт Донован («Схватка») и другие.

Фильм основан на одноименной повести Дона Уинслоу. Режиссером выступил Барт Лейтон, известный по документалке «Самозванец» и триллеру «Американские животные».

Расскажите друзьям