6 фильмов, ради которых стоит сходить в кино в июне

Сюжет одного из знаковых боевиков XXI века вы наверняка и сами знаете, но все равно есть шанс получить что-то новое от режиссерской версии четвертого фильма Квентина Тарантино. Во-первых, впервые в прокате можно увидеть полную четырехчасовую сборку картины — то есть ту форму, в которой она задумывалась и снималась. По факту эта версия не так сильно отличается от двух томов «Убить Билла», просмотренных подряд, разве что под занавес монологи Билла и впрямь вызывают желание его поскорее прикончить.