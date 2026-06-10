10 главных сериалов лета-2026, на которые не жалко тратить жизнь

«Газовый человек» — первая коллаба «Нетфликса» и японской киностудии «Тохо», знаменитой своими фильмами о гигантских монстрах и супергероях (в Японии все эти фильмы относятся к единому жанру токусацу — букв. «спецэффекты»). Про газового человека был снят всего один фильм в 1960-е — он явно не самый ходовой из персонажей этого японского «Марвела» (не Ультрамен, не Камен Райдер и уж точно не Годзилла). Зато команда в новом сериале собралась первоклассная: шоураннер Ён Сан Хо («Поезд в Пусан»), режиссер Синдзо Катаяма, начинавший ассистентом у Пона Чжун Хо (кажется, мы недооцениваем связи между японской и корейской киноиндустриями).