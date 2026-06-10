10 главных сериалов лета-2026, на которые не жалко тратить жизнь

Июнь
«Элис и Стив» («Alice and Steve»)
8 июня, Hulu/Disney+
Ромком комом (или wrong-com, как сформулировано в трейлере).
Взрослый мужик (Джемейн Клемент из «Полета Конкордов») заводит отношения с 26-летней дочерью (Яли Тополь Маргалит) лучшей подруги (Никола Уокер из «Последнего танго в Галифаксе») — прямо во время ночевки в гостях у последней. Подруга загадочным образом не убивает мужчину на месте, а тихо пытается саботировать кринжовый союз в дальнейшем.
«Элис и Стив» — первый самостоятельный сериал британки Софи Гудхарт, ранее написавшей отдельные эпизоды «Сексуального просвещения» и «Соперников». Гудхарт делает отважную попытку вырулить неловкую завязку в сторону милоты, а не крипоты, и в этом ей призвана помочь первоклассная команда: помимо вышеупомянутых артистов это режиссер Том Кингсли, поставивший пару фильмов совместно с Уиллом Шарпом и два сезона великого бриткома «Стас все сдаст».
«Медведь» («The Bear»), финальный сезон
25 июня, FX/Hulu
Мыльная опера о психологических травмах и созависимости, уже почти не притворяющаяся производственной драмой на кухне ресторана.
Обаятельная банда аутсайдеров под предводительством шефа Карми (Джереми Аллен Уайт) не успела перевести дух после нескольких сезонов мучительных попыток запустить ресторан высокой кухни на базе закусочной, как оказалась вынуждена так же долго и мучительно сворачивать лавочку.
Практически все серии снова поставил сам шоураннер Кристофер Сторер. В предыдущих двух сезонах все пошло не так по той причине, что Сторер искусственно растянул десяток серий на все двадцать. В финальной части он ограничился теми же восемью эпизодами, с которых начинал, так что есть шанс, что сдувшийся сериал сможет завершиться если не великим, то хотя бы респектабельным образом.
«Жизнь, Ларри и погоня за несчастьем» («Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness: an Almost History of America»)
26 июня, HBO
Костюмированная кринж-комедия.
250-летняя история американской нации в скетчах: случайный дед, оказавшийся на улице в День Победы-1945, пытается поцеловать первую встречную — и далее в таком же духе.
Под путаным названием скрывается новый авторский проект Ларри Дэвида, создателя великих ситкомов «Сайнфелд» и «Умерь свой энтузиазм», объединившего усилия с продюсером Бараком Обамой. Последний также заявлен в актерском ансамбле (!) и уже появился в кринжовом метакомедийном тизере. Дэвид — зубастый сатирик, который не боится рубить сплеча, поэтому стоит ожидать, что в его исполнении не самая оригинальная задумка будет похожа не на перезапуск «Всемирной истории» Мела Брукса и скетчи «SNL», а на что-то действительно интеллектуально стимулирующее.
Июль
«Газовый человек» («Gasu Ningen»)
2 июля, Netflix
Мрачное и дорогое переосмысление легкомысленной азиатской классики (см. также: «Годзилла: Возрождение», «Новый Ультрамен», «Новый Камен Райдер» от тех же продюсеров).
Мужчина получает суперспособность превращаться в газ, но использует ее не во благо человечества, а для массовых убийств, которые анонсирует журналистам и правоохранителям заранее.
«Газовый человек» — первая коллаба «Нетфликса» и японской киностудии «Тохо», знаменитой своими фильмами о гигантских монстрах и супергероях (в Японии все эти фильмы относятся к единому жанру токусацу — букв. «спецэффекты»). Про газового человека был снят всего один фильм в 1960-е — он явно не самый ходовой из персонажей этого японского «Марвела» (не Ультрамен, не Камен Райдер и уж точно не Годзилла). Зато команда в новом сериале собралась первоклассная: шоураннер Ён Сан Хо («Поезд в Пусан»), режиссер Синдзо Катаяма, начинавший ассистентом у Пона Чжун Хо (кажется, мы недооцениваем связи между японской и корейской киноиндустриями).
«Призрак в доспехах» («Koukaku Kidoutai»)
7 июля, Fuji TV/«Кинопоиск»
Классика киберпанка.
Майор Мотоко Кусанаги, чье сознание еще в детстве переместили в искусственное тело, пытается поймать таинственного хакера-террориста и параллельно, как полагается уважающей себя героине нуара, переживает экзистенциальный кризис.
По «Призраку в доспехах» уже было выпущено несколько полнометражных аниме, анимационных сериалов, видеоигр и даже одна (чудовищная) голливудская адаптация, но только новая версия от модной студии Science Saru («Ину-О∶ Рождение легенды», «Дандадан», «Скотт Пилигрим жмет на газ») обещает прилежное следование оригинальной манге: в глаза с порога бросаются восьмидесятнические дизайны. Режиссер — без пяти минут дебютант Мокотян, так что гарантий никаких, но ведь и Мамору Осии еще не был классиком, когда снимал свою легендарную версию в 1990-е.
Первые две серии новой версии «Призрака в доспехах» покажут в российских кинотеатрах за две недели до онлайн-трансляции. Для наших читателей на Afisha.ru действует промокод ДЕЙЛИК, он дает скидку 25% на билеты, но не более 350 рублей.
«Лаки» («Lucky»)
15 июля, Apple TV
Палп-фикшн без претензий.
Крупная мошенница по имени Лаки (Аня Тейлор-Джой) пытается обвести вокруг пальца гоняющихся за ней жестоких мафиози (во главе с Аннетт Бенинг), федеральных агентов и собственного отца (Тимоти Олифант).
Шоураннер Джонатан Троппер ранее создал телевизионные боевики «Банши» и «Воин», однако среди режиссеров эпизодов «Лаки» жанровых мастеров не найти — сплошь универсальные телевизионщики по найму. В числе продюсеров сериала — Риз Уизерспун: это очередная экранизация бестселлера в мягкой обложке, разрекламированного в ее книжном клубе.
«Ястреб Лонни» («The Hawk»)
16 июля, Netflix
Спортивная комедия, в которой членов не меньше, чем клюшек.
Потерявший все (карьеру, жену, уважение детей) экс-чемпион по гольфу Лонни Ястреб Хокинс (Уилл Феррелл) правдами и неправдами намерен совершить камбэк в большой спорт.
Создатели сериала, повторяющего формулу великой спортивной комедии «На дне» (режиссер Дэвид Гордон Грин затесался в списке продюсеров обоих тайтлов), — сам Уилл Феррелл, Крис Хенчи (сценарист уморительных «Копов в глубоком запасе») и Харпер Стил (сценаристка плоской комедии про «Евровидение»). Может получиться как уморительно, так и невыносимо. Съемки «Ястреба Лонни» были долгими и проблемными, так что как минимум создатели старались.
Август
«Уличные коты» («Alley Cats»)
7 августа, Netflix
Злая комедия наблюдений в обертке милого мультфильма.
Группа ленивых кошаков разной степени благополучности жалуются друг другу на жизнь.
Звезда, сценарист и режиссер (!) анимационного сериала — мировой король комедии Рики Джервейс. Увы, с обретением статуса короля (в коммерческом смысле) Джервейс растерял значительную долю художественного богатства своих работ. Хочется верить, что хотя бы во время работы над сюжетом про котов-лентяев автор нашел вдохновение, чтобы не лениться.
«Фонари» («Lanterns»)
16 августа, HBO
Причудливая смесь супергероики, нуара и неовестерна.
Бывалый межгалактический законник, вооруженный волшебным кольцом (Кайл Чандлер), обучает азам салагу (Аарон Пьер из «Ребел-Риджа»). Вместе им предстоит расследовать убийство в Небраске, в котором, кажется, замешаны пришельцы.
У сериала три создателя: автор комиксов DC Том Кинг, сценарист отдельных эпизодов «Озарка» и «Настоящего детектива» Крис Мунди, а также, надо думать, связующее звено между ними — легендарный шоураннер Деймон Линделоф, не раз преуспевавший в создании страннейших жанровых гибридов (скажем, его последнее шоу рассказывало про крестовый поход монашки против чат-бота). Зрительский спрос на бесконечные сериальные ответвления супергеройских франшиз в последнее время заметно упал, и теперь только такие оригинальные проекты, как «Фонари» (или недавний «Паук-Нуар»), имеют шансы привлечь к себе внимание.
Лето (дата не объявлена)
«Энн Дроид» («Ann Droid»)
BBC One
Умилительный бритком на злобу дня.
Одинокая старушка (Сью Джонстон) получает в подарок от сына (Пол Реди) робота-помощницу марки «Энн Дроид» (Дайана Морган). Героиня быстро выясняет, что искусственный интеллект годится не только для измерения давления и уборки, но и для того чтобы наконец поквитаться со всеми обидчиками.
Для тех, кто не фанатеет от британской комедии, стоит пояснить очевидное: в этом ансамбле сошлись звезды поистине знаковых ситкомов разных эпох — Сью Джонстон из «Семейства Ройл», Пол Реди из «Материнства» и Дайана Морган, прославившаяся ролью Филомены Канк в целом ряде шоу. Как и в случае с «Канк на Земле», сама Морган написала сценарий.
Также возвращаются
«Агентство», 2-й сезон (21 июня, Paramount+)
«Аватар: Легенда об Аанге», 2-й сезон (25 июня, Netflix)
«Время приключений: Побочные квесты», спин-офф (29 июня, Hulu/Disney+)
«Стюарт Блум не смог спасти вселенную», спин-офф «Теории Большого взрыва» (23 июля, HBO Max)
«Президент Кертис», спин-офф «Рика и Морти» (июль, Adult Swim)
«Блич: Тысячелетняя кровавая война», финальный сезон (июль, TV Tokyo)
«Сто лет одиночества», финальный сезон (5 августа, Netflix)
«Необъявленная война», 2-й сезон (27 августа, Channel 4/Peacock)