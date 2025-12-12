В 2025 году в русском языке появилось 90 новых слов

Шведский музыкант спас осьминога и научил играть его на пианино
Марио и Луиджи сражаются с Боузером-младшим в новом тизере сиквела «Супербратьев Марио. Фильм»
Reddit подал иск в Верховный суд Австралии из‑за закона о запрете соцсетей для подростков
Снуп Догг получил пост почетного тренера сборной США на Олимпийских играх-2026
Незнакомец домогался блогерши в метро. Суд признал виновной ее ― за то, что мешала пройти мужчине
Джастин Бибер вернулся на место съемок культового клипа «Baby»
Актриса Лола Петтикрю снимется в сериале Netflix по «Assassin’s Creed»
Disney инвестирует 1 млрд долларов в OpenAI и позволит стартапу использовать свои персонажи
Умер актер Джеффри Гарсия, известный по озвучке Шина в «Джимми Нейтрон»
Из музея в Бристоле украли более 600 артефактов
Paramount показала первый тизер фильма по игре Street Fighter
Тимоте Шаламе ответил на слухи, что он британский рэпер EsDeeKid: «Всему свое время»
Clair Obscur: Expedition 33 стала главным триумфатором The Game Awards 2025
У Театра на Таганке открыли памятник режиссеру Юрию Любимову
Netflix показал трейлер сериала «Его и ее» с Тессой Томпсон и Джоном Бернталом
Немо вернет награду за победу на «Евровидении» в знак протеста против участия Израиля в конкурсе
Аманда Сейфрид сыграет в экранизации романа «Skinny Dip». Ее выпустит HBO Max
Ресторатор Антон Пинский купил кофейни Prime
МОК разрешил российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях под своим флагом
Хью Лори снимется с Эми Полер в сериале «Dig» от создателей «Парков и зон отдыха»
В Калькутте появится 21-метровый памятник Лионелю Месси
Милли Элкок в первом трейлере «Супергерл»
Том Хиддлстон в полноценном трейлере второго сезона «Ночного администратора»
Вторая часть «Ста лет одиночества» выйдет в августе 2026 года
Разведение туркменского алабая признали нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО
В Москве пройдет премьера спектакля-победителя лаборатории от «Арт-платформы»
Вышел тизер второго сезона спин-оффа «Бумажного дома». Премьера — 15 мая 2026 года
Charli XCX в трейлере «Момента» — нового фильма A24

В 2025 году в русском языке появилось 90 новых слов

Фото: Pisit Heng/Unsplash

В русском языке в 2025 году зафиксировали 90 новых слов и словосочетаний. Они отражают процессы, «возникающие в языке как в зеркале жизни российского общества», пишет ТАСС со ссылкой на Институт лингвистических исследований Российской академии наук (ИЛИ РАН).

Среди новых слов — «лабубомания», «нацмессенджер», «вайб-программирование», «брейнрот-персонаж», «зумерский», «лабубный», «лабубоман». Кроме того, в этом году в русском языке закрепилось словосочетание «банковский абьюзер». Так говорят о человеке, который ищет «выгодные ставки в разных банках» и «переводит деньги с вклада на вклад».

По словам научного сотрудника ИЛИ РАН и руководителя группы Словарей новых слов Валерия Ефремова, после окончательной обработки данных ожидается еще около 200 новых терминов. Например, в ближайшее время в толковые словари также войдут слово «вайб», слова, связанные с аббревиатурой ИИ (искусственный интеллект), и слово «нейросети».

Ефремов отметил, что есть определения, которые появились в русском языке в прошлые годы, но не прижились и быстро из него ушли или еще уйдут. К ним относятся «тамагочи», «бала-баяна» и «квадробер».

Недавно стали известны главные cлова 2025 года. В интернет-голосовании издательства «АСТ» победила «тревожность», а портал «Грамота.ру» выбрал слово «зумер». Психолог Анна Чуксеева рассказала «Афише Daily», почему именно эти термины стали настолько популярными.

