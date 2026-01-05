Wildberries открывает отель в египетском Шарм-эль-Шейхе

Гостиница расположена на побережье Красного моря, рядом с коралловым рифом, подходящим для снорклинга и дайвинга. У отеля есть собственный пляж, бар, несколько бассейнов и водные горки. Для детей будет организована развлекательная программа по мотивам мультсериала «Фиксики».