Wildberries планирует запустить онлайн-кинотеатр

Фото: vk.com/wildberries_shop

Wildberries планирует запускать собственный онлайн-кинотеатр, пишет РБК со ссылкой на три источника на медиарынке. 

По словам источников,  он может появиться в следующем году, а за контентную составляющую онлайн-кинотеатра будет отвечать продюсер Артур Джанибекян.

Кроме того, они утверждают, что в 2025 году компания обсуждала возможность покупки онлайн-кинотеатра «Иви». Это единственная крупная компания на рынке, которая не входит ни в какую экосистему («Кинопоиск» принадлежит «Яндексу», Wink развивает «Ростелеком» и так далее).

Источники добавили, что пока переговоры с «Иви» ни к чему не привели. Менеджмент платформы хочет развивать ее самостоятельно.

В пресс-службе Wildberries & Russ не подтвердили и не опровергли информацию о планах запуска онлайн-кинотеатра.  В пресс-службе «Иви» от комментариев отказались. 

Недавно Wildberries & Russ приобрела сеть магазинов косметики «Рив Гош». Сделка согласована и уже вступила в силу. Ее сумма не разглашается. В Wildberries & Russ надеются, что присоединение «Рив Гош» позволит расширить ассортимент брендов на платформе Wildberries. 

