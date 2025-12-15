Компания Wildberries & Russ приобрела сеть магазинов косметики «Рив Гош». Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу холдинга.
Сумма сделки не разглашается. Известно, что она согласована и уже вступила в силу. В компании надеются, что присоединение «Рив Гош» позволит расширить ассортимент брендов на платформе Wildberries.
В конце сентября онлайн-ретейлер сообщал о стратегическом партнерстве с «Рив Гош». Тогда сеть подключилась к сервису Click&Collect и получила собственный раздел в каталоге парфюмерии и косметики.
Сеть «Рив Гош» появилась в 1995 году, ее запустили бывшие супруги Павел и Лариса Карабань. Магазины сети на сегодняшний день открыты в 88 городах России, всего в стране их насчитывается более 250.
Операционная компания сети ООО «Аромалюкс» ранее контролировалась кипрской Rive Gauche Group Ltd. В 2021 году ее основным владельцем была Инна Мейер, жена экс-совладельца обанкротившейся компании «Юлмарт» Августа Мейера. В 2024 году Мейеры были приговорены по обвинению в хищении средств у банков. Но они избежали наказания в связи со сроком давности преступления.