На фоне потепления спрос на резиновые сапоги в Москве вырос в 16 раз

На фоне потепления в Москве маркетплейсы фиксируют рекордные продажи резиновых сапог — спрос на них вырос в 16 раз. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службах двух онлайн-платформ.
«Самый быстрый рост показали женские резиновые сапоги (рост в 16 раз) и мужские (рост в 7 раз). Пользуются популярностью и другие предметы, например, продажи чехлов-дождевиков для обуви выросли почти в 6 раз. Пользователи также выбирают водоотталкивающие спреи для одежды и обуви (рост в 3 раза), дождевики (рост в 2 раза) и зонты (рост в 1,5 раза)», — рассказали в пресс-службе Ozon.
Высокий рост продаж водоотталкивающих товаров фиксируют и в Wildberries. «С таянием рекордных сугробов в столичном регионе на площадке резко выросли продажи резиновых сапог, галош и зонтов. Например, продажи галош в Москве в натуральном выражении выросли на 78%, зонтов — на 120%, дождевиков — на 70%. Хитом продаж стали резиновые сапоги — рост на 827% в натуральном выражении. Они также лидируют с большим отрывом и по общей сумме продаж, и по количеству проданных пар», — отметили в компании.
По словам представителей Wildberries, в Московской области статистика похожая: продажи галош показали рост на 74%, резиновых сапог — на 1130%, зонтов — на 212%. «Не забыты и братья меньшие — дождевиков для животных в столице приобрели на 200% больше, а в области — на 280%. При этом средний чек на резиновые сапоги снизился на 8–10%. А вот с помощью защитных гидрофобных пропиток для обуви от половодья не спастись, поэтому их продажи сократились почти на 20%», — добавили в маркетплейсе.
Недавно Михаил Леус заявил, что в Москве установлен абсолютный рекорд по высоте снежного покрова не только для февраля, но и для всей календарной зимы. 25 февраля на базовой метеостанции города, ВДНХ, высота сугробов достигла отметки в 73 сантиметра. Ранее рекорд февраля составлял 72 сантиметра, он был установлен 3 февраля 1994 года.
Из-за большого количества снега весной столицу ждет активное и опасное половодье, предупредил синоптик центра «Фобос» Евгений Тишковец. Он сообщил, что снег превратится примерно в 5 млн кубических метров воды — это 700 футбольных полей, залитых водой на метр, одна десятая часть озера Селигер или 70 лет непрерывного приема душа. По информации метеорологов, полностью снег растает только к 5–10 апреля.