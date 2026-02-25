По словам синоптика, 25 февраля на базовой метеостанции города, ВДНХ, высота сугробов достигла отметки в 73 сантиметра. «Ранее рекорд февраля составлял 72 сантиметра, он был установлен 3 февраля 1994 года. В январе самые высокие сугробы наблюдались в 1994 году, их высота составляла 63 сантиметра, а в декабре 1919 года снежный покров достигал 68 сантиметров», — написал Леус.