В новых сериях «Бриджертонов» прозвучат инструментальные каверы на Charli XCX и Билли Айлиш
Новым директором Лувра станет руководитель Версальского дворца Кристоф Лерибо
Билл Гейтс извинился за связь с Эпштейном и признался в изменах жене
Каждый пятый россиянин тратит на хобби от 6 до 10 часов в неделю
В Переделкине открывается «Первая дача» — музей о городке писателей
Spotify выпустил колонку в виде урны для праха
Zoloto станет хедлайнером фестиваля «Круто» в 2026 году
Слово «абьюзер» может попасть в словари русского языка. У него нет аналогов
Премьера четвертого сезона «Теда Лассо» ожидается в августе
Риз Ахмед в осовремененной экранизации «Гамлета» Шекспира
Дорожным движением в Тушино будет управлять ИИ
Рекламный трек Sqwoz Bab «Купер» возглавил чарты «VK Музыки» и «Яндекс Музыки»
Россияне стали есть меньше лапши быстрого приготовления
Мосстат: в столице живут 13,3 млн человек
Метеорологическая весна в Москве наступит во второй половине марта
Бывшему принцу Эндрю запретили ездить верхом на лошадях, чтобы его не видели слишком веселым
Эд Скрейн сыграет Бальдра в сериале «God of War» от Amazon
За последние 5 лет россияне стали пить на 11% меньше алкоголя
«Читай-город»: самые читающие знаки восточного календаря — Дракон, Кролик и Собака
На Алтае с 1 марта запретят продажу алкоголя в выходные и праздники
Юра Борисов приступает к репетициям спектакля «Гамлет» в МХТ им. Чехова
Коттедж из сериала «Жаркое соперничество» появился на Airbnb
Джаред Харрис из «Чернобыля» снимется в новом фильме Мартина Скорсезе
Рождаемость в Южной Корее выросла впервые за 15 лет благодаря эхо-бумерам
Оливия Родриго и ее продюсер работают над новой музыкой
Apple объявила дату релиза пятого сезона «Ради всего человечества»
Massive Attack анонсировали серию европейских концертов
Джонни Ноксвилл объявил о завершении франшизы «Чудаки» после 25 лет

В феврале сугробы в Москве выросли до 73 сантиметров — это абсолютный рекорд

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

В Москве установлен абсолютный рекорд по высоте снежного покрова не только для февраля, но и для всей календарной зимы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, 25 февраля на базовой метеостанции города, ВДНХ, высота сугробов достигла отметки в 73 сантиметра. «Ранее рекорд февраля составлял 72 сантиметра, он был установлен 3 февраля 1994 года. В январе самые высокие сугробы наблюдались в 1994 году, их высота составляла 63 сантиметра, а в декабре 1919 года снежный покров достигал 68 сантиметров», — написал Леус.

Самым заснеженным городом на 25 февраля на территории европейской России остается Саранск, там высота снежного покрова достигла 132 сантиметров, прибавив за сутки еще два сантиметра. В поселке Бисер в Пермском крае сугробы составляют 113 сантиметров. По данным синоптика, на территории Центрального федерального округа самый высокий снежный покров отмечен в Тульской области, в городе Алексин — там снежный покров достиг 96 сантиметров (+4 сантиметра за сутки).

Январь 2026 года уже установил исторический рекорд по количеству выпавших осадков — 101 миллиметр, почти вдвое больше климатической нормы. Это рекорд за 32 года, с 1994 года.

Причиной аномально снежной зимы метеоролог Николай Терешонок называл глобальное потепление. Из-за роста температуры вода интенсивнее испаряется с поверхности океанов и морей, а затем выпадает в виде осадков на континентах.

В целом по России прошедший январь оказался холоднее нормы на полградуса. В Москве — на два градуса. Несмотря на это, первый месяц 2026 года в столице занял лишь седьмое место в списке самых холодных за XXI век.

