Зима в Москве может стать самой снежной за 60 лет

Нынешняя зима в Москве может оказаться самой снежной с 1966 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на метеоролога Николая Терешонка. По его словам, общий объем зимних осадков может достичь 200 миллиметров — это будет на 30 миллиметров выше нормы.
Январь 2026 года уже установил исторический рекорд по количеству выпавших осадков — 101 миллиметр, почти вдвое больше климатической нормы. Это рекорд за 32 года, с 1994 года.
Причиной аномально снежной зимы Терешонок назвал глобальное потепление. Из-за роста температуры вода интенсивнее испаряется с поверхности океанов и морей, а затем выпадает в виде осадков на континентах.
В целом по России прошедший январь оказался холоднее нормы на полградуса. В Москве — на два градуса. Несмотря на это, первый месяц 2026 года в столице занял лишь седьмое место в списке самых холодных за XXI век.