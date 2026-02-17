Майли Сайрус снимется в спецвыпуске «Ханны Монтаны»
Умер автор песен «Like a Virgin», «True Colors» и «I’ll Stand by You» Билли Стейнберг
Маккенна Грейс сыграет Дафну в новом сериале по «Скуби-Ду»
Тайра Бэнкс извинилась за то, что не защитила участниц «Топ-модели по-американски» от абьюза
Джейкоб Элорди рассказал, что держится в стороне от социальных сетей
В России изменят название среднего профессионального образования
Россияне тратят на еду почти 40% своих доходов
Шайю ЛаБафа арестовали в Новом Орлеане из‑за драки на карнавале
Уолтон Гоггинс и Хлоя Грейс Морец снимутся в экшн-комедии «Мистер»
Ремарк, Корелли и Лондон — самые популярные зарубежные авторы в России
Ганвеста обвинили в пропаганде употребления наркотических веществ
Умер писатель Дмитрий Бавильский
Перформансы, мэппинг и диджей-сеты: в Казани пройдет Международный фестиваль медиаискусства НУР
В США из канализации выловили 185-килограммового ламантина
Минфин: россияне тратят у букмекеров около 2 триллионов рублей в год
Михаил Ефремов возвращается в кино и снимется в сериале
Россияне рассказали, какой у них любимый рецепт блинов
Аудитория теневого проката в России сократилась на 40%
Педро Паскаль в новом трейлере «Мандалорца и Грогу»
В Москве пройдет Неделя керлинга
Начались съемки «Маски Красной смерти» с Майки Мэдисон
В МВД предложили проверять водителей на наркотики по слюне
В программу российских школ добавят «служение»
Непалец четырежды за 15 дней взошел на Эверест и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Okko раскрыл дату премьеры драмы «На льду»
«Хлебозавод» отметит Масленицу фольклорным концертом, детскими мастерскими и семейным спектаклем
На Воробьевых горах пройдет масштабная игра в снежки
«20–40 минут в день хватит»: в РАН рассказали, сколько можно сидеть в интернете

Синоптик перечислил регионы с гигантскими сугробами в стране

Афиша Daily
Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

В этом году гигантские сугробы выросли в Кировской, Нижегородской и Рязанской областях, а также в Башкирии, Пермском крае, Татарстане и Удмуртии. Об этом РИА «Новости» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что высота сугробов в Кировской области (Нолинск) составляет 111 сантиметров, Башкирии (Бакалы) — 108 сантиметров, Пермском крае (Губаха) ― 108 сантиметров, Нижегородской области (Шахунья) ― 96 сантиметров, Татарстане (Вязовые) ― 95 сантиметров, Удмуртии (Чебоксары) ― 91 сантиметр, Рязанской области (Старожилово) ― 72 сантиметра. По словам специалиста, в Москве в результате выпавших осадков высота снежного покрова на 20% превышает норму. 

При этом очередной сильный снегопад обрушится на Москву в четверг, 19 февраля. Как отметила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, по предварительным оценкам, в Москве и Подмосковье может выпасть до трети месячной нормы осадков. Метеоролог добавила, что в столице ожидается понижение температуры до 18–20 градусов мороза, местами от –23 до –26.

В январе в Москве широкую известность получил большой сугроб на Миусской площади, который прозвали Миусской снежной дюной. По словам пресс-службы городской достопримечательности, за несколько дней дюну посетили 25 тыс. человек, а ее высота достигла 6 метров. К 18 января снег с дюны полностью вывезли, но после сильных снегопадов дюна вновь выросла в размерах.

