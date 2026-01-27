Сидни Суини завесила бюстгальтерами Знак Голливуда для рекламы своего бренда нижнего белья
В Москве побит рекорд 1995 года по количеству выпавших за сутки осадков

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Сегодня количество осадков, зафиксированное в Москве на метеостанции ВДНХ, достигло 11 миллиметров. Таким образом был побит предыдущий суточный рекорд для 27 января 1995 года, тогда выпало 10,9 миллиметра. Об этом сообщила главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Рекорды также обновлены в Московской области. Например, в Новом Иерусалиме за 12 часов выпало 16 миллиметров осадков при прежнем рекорде 1995 года в 10,6 миллиметра.

Ранее синоптики также сообщили, что сегодня в Москве выпадет более трети месячной нормы осадков — до 20 миллиметров. Это увеличит высоту сугробов с 30 до 47 сантиметров. Температура будет колебаться от –4 до –7 градусов.

Ожидается, что к четвергу высота снежного покрова в столице достигнет 52–57 сантиметров и, вероятно, превысит абсолютный рекорд этого дня, установленный в 1956 году (50 сантиметров).

