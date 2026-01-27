27 января в Москве выпадет более трети месячной нормы осадков

Ранее сообщалось, в Москве участились случаи выхода лис к жилым районам. «Сейчас у лисиц продолжается период гона — естественный этап жизненного цикла, в который они могут проявлять повышенную активность. Кроме того, лисицы чаще выходят к людям в связи с установлением глубокого снежного покрова на природных территориях», — прокомментировал начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования Москвы Сергей Бурмистров.