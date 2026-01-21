В России впервые с 2022 года официально покажут Олимпийские игры-2026
В Москве лисы стали чаще выходить к горожанам

Фото: Freezer/Unsplash

Лисы в Москве стали чаще выходить к жителям в связи с периодом активного поиска пары, а также обильно выпавшим снегом. Об этом ТАСС сообщил начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования Москвы Сергей Бурмистров.

«В последнее время жители столицы все чаще сообщают о встречах с лисами на территории города. Рост числа заявок на горячую линию правительства Москвы связан с тем, что сейчас у лисиц продолжается период гона — естественный этап жизненного цикла, в который они могут проявлять повышенную активность. Кроме того, лисицы чаще выходят к людям в связи с установлением глубокого снежного покрова на природных территориях», — сказал Бурмистров.

Он отметил, что при встрече с этими животными рекомендуется не  приближаться к ним. Это может быть опасно как для людей, так и для самих лисиц. Эксперт также добавил, что в период гона лисы могут делать норы в подвалах и хозяйственных постройках.

Недавно рыжая лиса пыталась украсть крупный улов у рыбаков под Астаной. Она вцепилась зубами в веревку и начала пятиться, пытаясь утащить сани, полные рыбы. Ролик инцидента распространился в соцсетях.

