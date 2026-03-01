Синоптик: снег в Москве растает с 5 по 10 апреля

Снежный покров в Москве растает в период с 5 по 10 апреля. Во второй пятидневке месяца столбики термометров покажут до + 17 градусов, сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Апрель примет теплую эстафету и усилит субтропическое влияние, когда в начале месяца потеплеет до +9–14 градусов, а во второй пятидневке воздух может прогреться до +12–17 градусов. В таких условиях снежный покров в период с 5 по 10 апреля исчезнет», — поделился Тишковец.
Сейчас в столице оттепель. По словам ведущего сотрудника Гидрометцентра России Марины Макаровой, высота снежного покрова из-за оттепели и дождя в Москве может уменьшиться на 10–15 сантиметров.