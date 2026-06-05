Финал «Эйфории» — бомба или пустышка? У нас есть 4 мнения про противоречивый третий сезон

Если первую серию «Эйфории» хотелось сравнивать с GTA, то к концу сезона появилось ощущение майндфака. Но не буквального киношного термина, а если бы человеку, условно, включили «Любовь, смерть и роботы» — причем, когда все серии идут на экране одновременно. Финальный сезон «Эйфории» долбит тебя со всех (и очень разных) сторон. Это и мрачная драма о зависимости, и рассуждение о морали в обществе через призму OnlyFans (с грубой в лоб сатирой Сидни Суини на саму себя), и высказывание о современных Штатах, и, конечно, много религиозных отсылок вперемешку с отсаженной достоевщиной, где гранд-финал — это вообще классический вестерн.



Все эти вещи прекрасно работают по отдельности. История Ру — одновременно чуткая и суровая, с очень пронзительным финалом. Линия Нейта — чудовищная, бизнес-начинания Кэсси и Мэдди держат интригу, а Лекси в этом сезоне исполняет роль такого якоря «нормальности», который чуть-чуть ломается о взрослую жизнь. Еще тут есть Джулс, но она, кажется, нужна в этом сезоне только как эмоциональный триггер для Ру. Ну и Али — чью арку хочется описать словосочетанием «крутой мужик».