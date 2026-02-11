Караоке, выставка и домашние хинкали: что делать на День святого Валентина

От свиданий в библиотеке для эстетов — к панк-бильярду в кластере на Ольховской. Злачное место зимой заполучило нового резидента — DIY-бар Paranoid с парой бильярдных столов (бронировать лучше заранее) и немудреным лагером и крафтом. Из развлечений (помимо пула) — отстоять очередь в туалет в соседний Punk Fiction (своего у «Параноидов» нет) и посидеть на стоге сена перед входом в бар. Для брутальных свиданий и тех, кто не терпит классические валентиновские вайбы.