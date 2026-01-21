В России впервые с 2022 года официально покажут Олимпийские игры
Названы претенденты на звание худшего фильма года

Фото: Amazon

Лидерами по числу номинаций на премию «Золотая малина» стали фильм «Белоснежка» от Disney и ремейк «Войны миров», который спродюсировал Тимур Бекмамбетов. Каждый из них представлен в шести категориях, сообщает Reuters. 

«Белоснежка» претендует на «Золотую малину» как худший фильм и в категориях за худший ремейк, режиссуру и сценарий. Семь гномов, созданные с помощью CGI, получили сразу две номинации ― за худшую роль второго плана и худшее сочетание актеров. 

«Война миров» c Айс Кьюбом и Евой Лонгорией тоже борется за звания худших фильма, ремейка, режиссуры, сценария, сочетания актеров, а еще за приз в актерской номинации. 

Среди других претендентов на звание худшего фильма  — психологический триллер «Последнее завтра», фантастический боевик «Звездный путь: Секция 31» и приключенческий экшн Netflix «Электрический штат», где главную роль исполнила звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун. 

Айс Кьюб рассказывал, что «Войну миров» сняли за 15 дней в разгар пандемии. При этом сцены с Кьюбом записывались без режиссера и других актеров.

