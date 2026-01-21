Названы претенденты на звание худшего фильма года

«Белоснежка» претендует на «Золотую малину» как худший фильм и в категориях за худший ремейк, режиссуру и сценарий. Семь гномов, созданные с помощью CGI, получили сразу две номинации ― за худшую роль второго плана и худшее сочетание актеров.