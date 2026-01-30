Январь стал самым снежным в Москве за 203 года
В Казахстане запустили сервис удаленной рыбалки
Самые высокие сугробы страны зафиксированы на Дальнем Востоке и в Сибири
Иск: Шон Комбс упоминал, что убил Тупака Шакура во время угроз изнасилованному мужчине
Мэнди Патинкин сыграет Одина в сериале «Бог войны» для Amazon
Tyler The Creator и Rosé выступят на «Грэмми-2026»
Сабрина Карпентер выпустила духи с ароматом лимонного пирога
Дейзи Эдгар-Джонс убьет своего бывшего в экранизации романа «Хороший человек» Кирстен Кинг
Кэмерон Диас сыграет стендап-комика в ромкоме Стивена Мерчанта
Деймон Линделоф выпустит сериал «Цепь» на HBO
Оулавюр Дарри Олафссон сыграет Тора в экранизации God of War
«Мы просто задохнемся»: Алексей Герман-младший попросил не усиливать контроль над кино
Астрономы обнаружили потенциально пригодную для жизни планету
Okko запустил благотворительный ресурс к премьере сериала «Встать на ноги»
Аэропорт Домодедово купили владельцы Шереметьево
Рей Джей сказал, что ему осталось жить около года: «Сердце работает на 25%»
Одесса Эзайон покинула каст «Глубоких порезов» после онлайн-скандала
Самый длинный в Европе подвесной экомаршрут создадут в «Сириусе»
«Яндекс» прекратил поддержку первой «Станции» 2018 года
Сумма маткапитала на первого ребенка вырастет почти до 730 тысяч рублей
В Госдуму внесли законопроект об исключении выходных из числа дней отпуска
В Индонезии запретили кататься на слонах
Brain Dead выпустил коллекцию к 30-летию аниме «Призрак в доспехах»
Патриарх Кирилл предложил запретить аборты без согласия мужа
Генри Кэвилл на первых кадрах «Горца» Чада Стахелски
В «Аптекарском огороде» в Москве впервые в XXI веке зацвело авокадо
В Дубае собираются построить улицу из золота
«Суперсемейку», «Начало» и «Шоу Трумана» внесли в Национальный реестр фильмов США

Фильм по Split Fiction получил первый черновой вариант сценария

Фото: Hazelight Studios

Создатель кооперативной игры Split Fiction Юсеф Фарес рассказал, что получил первую версию чернового сценария готовящейся экранизации спустя почти год после анонса фильма.

Разработчик также встретился с главной звездой проекта Сидни Суини. «Она произвела впечатление очень спокойного и вдумчивого человека, явно заинтересованного в проекте», — поделился Фарес, добавив, что актриса в восторге от предстоящей работы.

Фильм будет снимать режиссер Джон М.Чу, известный по мюзиклу «Злая: Сказка о ведьме Запада», а сценарий напишут Ретт Риз и Пол Верник (авторы «Дэдпула и Росомахи»). Сидни Суини на данный момент единственная подтвержденная актриса, ее конкретная роль пока не раскрывается.

Игра Split Fiction была выпущена в марте 2025 года и стала коммерческим хитом: за первые 48 часов был продан миллион копий. В сюжете рассказывается о двух писательницах, Мио и Зои (так зовут дочерей режиссера игры), работающих в жанре научной фантастики.

Они получают приглашение принять участие в эксперименте с использованием машины-симулятора, позволяющей переживать собственные истории как реальность. Однако все идет не по плану. Мио и Зои оказываются запертыми внутри симуляции, где их миры научной фантастики и фэнтези переплетаются.
 

