Фильм по Split Fiction получил первый черновой вариант сценария

Игра Split Fiction была выпущена в марте 2025 года и стала коммерческим хитом: за первые 48 часов был продан миллион копий. В сюжете рассказывается о двух писательницах, Мио и Зои (так зовут дочерей режиссера игры), работающих в жанре научной фантастики.