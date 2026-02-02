Соавтора сценария фильма «Простая случайность» арестовали в Иране

Мехди Махмудян, соавтор сценария номинированного на «Оскар» фильма Джафара Панахи «Простая случайность», был арестован в Иране. Причиной задержания стало его подписание коллективного заявления, осуждающего действия лидера Исламской Республики Иран Али Хаменеи. Об этом сообщает Deadline.
На настоящий момент информации о конкретных обвинениях против сценариста нет. Всего подписантами документа выступили 17 человек, среди которых также значится и режиссер фильма Джафар Панахи.
Сам Панахи отреагировал на арест коллеги, опубликовав проникновенный текст:
«Я познакомился с Мехди Махмудяном в тюрьме. С самых первых дней он выделялся — не только своим спокойным характером и добрым отношением, но и редким чувством ответственности по отношению к другим. Каждый раз, когда прибывал новый заключенный, Мехди старался обеспечить его базовыми необходимыми вещами и, что еще важнее, поддержать. Он стал тихой опорой внутри тюрьмы — тем, кому доверяли и с кем делились сокровенным заключенные всех убеждений и происхождения.
Мы провели вместе за решеткой семь месяцев. Спустя несколько месяцев после его освобождения, когда я работал над сценарием „Простой случайности“, я попросил его помочь доработать диалоги. Его девять лет тюремного заключения дали ему прямой, прожитый на опыте, опыт знаний о судебной системе и тюремной жизни. Кроме того, его обширная работа в сфере прав человека сделала его надежным и авторитетным источником для консультаций».