Бритни Спирс продала права на всю свою музыку за 200 млн долларов

Певица Бритни Спирс продала права на весь свой музыкальный каталог, включая такие хиты, как «…Baby One More Time» и «Toxic», компании Primary Wave. Сумма сделки, по данным источников NBC, составила около 200 миллионов долларов.
Соглашение было заключено еще 30 декабря 2025 года. Primary Wave, основанная в 2006 году, владеет каталогами многих легендарных артистов, среди которых Боб Марли, Принс, Уитни Хьюстон, Стиви Никс, Aerosmith и The Doors.
В том же году права на каталог группы Queen были проданы Sony за рекордные 1,27 млрд долларов, включая права на мерчандайзинг. Единственным источником дохода Queen, не вошедшим в сделку, остались прибыли от концертной деятельности.