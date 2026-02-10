Майк Флэнаган снимет новую экранизацию «Мглы» Стивена Кинга

LEGO представила новый набор «Плавающие морские выдры» в серии Ideas
Фото: Mathew Tsang / Getty Images

Американский режиссер Майк Флэнаган снимет новую экранизацию повести «Мгла» Стивена Кинга. Об этом сообщил Deadline.

Флэнаган выступит режиссером и сценаристом картины. Он же будет продюсировать проект через студию Red Room совместно с Тайлером Томпсоном, а также Гэри Барбером и Крисом Стоуном из Spyglass. Исполнительным продюсером будет Александра Магистро.

Фильм расскажет о небольшом городке в штате Мэн, который окутывает густой загадочный туман. Из него появляются существа, нападающие на местных жителей. Группа выживших укрывается в местном продуктовом магазине.

Вскоре анархия и перестройка общества выявляют лучшее в одних людях и худшее — в других. Через какое‑то время неуравновешенные жители города становятся не местными опасными, чем жуткая мгла снаружи.

Повесть «Мгла» впервые вошла в сборник рассказов Кинга «Skeleton Crew». В 2007 году по ней сняли фильм, в 2017-м — сериал.

Флэнаган уже не впервые экранизирует произведения Кинга. Он снял «Игру Джеральда», сиквел «Сияния» — «Доктор Сон», а также «Жизнь Чака». Сейчас режиссер занят новой экранизацией романа «Кэрри» для Prime Video.

