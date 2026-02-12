Николас Кейдж на первых постерах «Паука-Нуара»

Сандра Бернхард присоединилась к касту четвертого сезона «Белого лотоса»
«Простить трудно»: возлюбленная норвежского биатлониста ответила на его признание в измене
Netflix экранизирует роман Навессы Аллен «Lights Out»
Дети Эндрю Гарфилда и Клэр Фой попадают в сказочную страну в трейлере «Вверх по волшебному дереву»
Ана де Армас и Дженнифер Коннелли намерены сняться в шпионском сериале «Safe Houses»
Гай Пирс и Джаред Харрис появятся в политическом триллере «Цена мира» Энтони Маккартена
Олимпийский магазин снял с продажи футболки с символикой Игр 1936 года. Они проходили при Гитлере
Джейсон Момоа сыграет главную роль в экранизации игры Helldivers
«Ты на наркотиках?»: Оливеру Стоуну не понравилась работа Майкла Дугласа в «Уолл-стрит»
Звезда «Теории большого взрыва» призналась, что испытывала проблемы на съемках из‑за ботокса
Звезда «Бриджертонов» Клаудия Джесси расследует смерть в доме Гленн Клоуз в сериале «Up to No Good»
Константин Богомолов освобожден от должности ректора Школы-студии МХАТ
Николь Кидман и Джейми Ли Кертис в первом трейлере сериала «Скарпетта»
Фонд «Второе дыхание» вновь собирает одежду для тех, кто выходит из тюрьмы
Кэтрин Зита‑Джонс сыграет в психологическом триллере «Амур»
«Вкусвилл» и Росбиотех запустят магистратуру по разработке полезных продуктов
В Москве открылась выставка о карнавалах и маскарадах XIX–XX веков
Милош Бикович и Александр Горбатов в тизере-трейлере исторической драмы «Рождение империи»
«Литфонд» выставит на аукцион рукопись XVI века стоимостью 1,4 миллиона рублей
Модель из Кыргызстана пришла на показ в халате дедушки ― и попала в Vogue
Почти 60% врачей признались, что делают фиктивные записи в карты пациентов
У Северного речного вокзала в Москве открыли лыжную трассу
Жителя Казани Исуса Христоса обязали вернуть настоящее имя
Показываем фрагмент ромкома «Счастлив, когда ты нет» с Сашей Бортич
У сериала «Хочу секса. Сент-Луис» появился первый постер
Норвежский биатлонист выиграл бронзу на Олимпиаде и признался в измене
LEGO дарит набор с пингвинами ко Дню всех влюбленных
Лили Рейнхарт и Виктория Педретти в дублированном тизере «Запретного плода»

Николас Кейдж на первых постерах «Паука-Нуара»

Prime Video

Prime Video опубликовал первые постеры сериала «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем в главной роли.Шоу будет доступно как в черно-белом, так и в цветном варианте — поэтому вышло две версии одного постера.

Действие «Паука-Нуар» развернется в альтернативном Нью-Йорке 1930-х годов. Сериал расскажет о стареющем и потерявшем надежду частном детективе. Ему придется столкнуться со своей прошлой жизнью в качестве единственного в городе супергероя.

Главного злодея сыграет Брендан Глисон, известный по фильмам о Гарри Поттере и трагикомедии «Банши Инишерина». В проекте также снимутся Ламорн Моррис («Новенькая») и Джек Хьюстон («Бен-Гур»).

Первые два эпизода поставит и спродюсирует Гарри Брэдбир («Дрянь», «Убивая Еву»). Шоураннерами выступят Орен Узил («Затерянный город») и Стив Лайтфут («Каратель»). Они разработали сериал с обладателями премии «Оскар» — Филом Лордом, Кристофером Миллером и Эми Паскаль, работавшими над «Человеком-пауком: Через вселенные».

© Prime Video
© Prime Video

Это не первый раз, когда Николас Кейдж воплощает нуарного Человека-паука. В 2018 году он озвучил персонаж в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные». Актер вернется к роли и в предстоящей анимационной картине «Человек-паук: За пределами вселенных», которая выйдет в 2027 году.

«Человек-паук Нуар», созданный писателями Дэвидом Хайном, Фабрисом Сапольским и художником Кармине Ди Джандоменико, впервые появился в 2009 году в одноименной серии комиксов. По сюжету в 1933 году, во время великой депрессии, молодой репортер Питер Паркер, тайно расследуя контрабанду древних статуй пауков, был укушен незаконно импортированным ядовитым членистоногим.

