Николас Кейдж на первых постерах «Паука-Нуара»

Prime Video опубликовал первые постеры сериала «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем в главной роли.Шоу будет доступно как в черно-белом, так и в цветном варианте — поэтому вышло две версии одного постера.
Действие «Паука-Нуар» развернется в альтернативном Нью-Йорке 1930-х годов. Сериал расскажет о стареющем и потерявшем надежду частном детективе. Ему придется столкнуться со своей прошлой жизнью в качестве единственного в городе супергероя.
Главного злодея сыграет Брендан Глисон, известный по фильмам о Гарри Поттере и трагикомедии «Банши Инишерина». В проекте также снимутся Ламорн Моррис («Новенькая») и Джек Хьюстон («Бен-Гур»).
Первые два эпизода поставит и спродюсирует Гарри Брэдбир («Дрянь», «Убивая Еву»). Шоураннерами выступят Орен Узил («Затерянный город») и Стив Лайтфут («Каратель»). Они разработали сериал с обладателями премии «Оскар» — Филом Лордом, Кристофером Миллером и Эми Паскаль, работавшими над «Человеком-пауком: Через вселенные».
Это не первый раз, когда Николас Кейдж воплощает нуарного Человека-паука. В 2018 году он озвучил персонаж в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные». Актер вернется к роли и в предстоящей анимационной картине «Человек-паук: За пределами вселенных», которая выйдет в 2027 году.
«Человек-паук Нуар», созданный писателями Дэвидом Хайном, Фабрисом Сапольским и художником Кармине Ди Джандоменико, впервые появился в 2009 году в одноименной серии комиксов. По сюжету в 1933 году, во время великой депрессии, молодой репортер Питер Паркер, тайно расследуя контрабанду древних статуй пауков, был укушен незаконно импортированным ядовитым членистоногим.