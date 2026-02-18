Мэттью Модин и Дэвид Хайд Пирс появятся вместе с Карлой Гуджино в фильме о Вивьен Ли

Актеры Мэттью Модин («Оппенгеймер») и Дэвид Хайд Пирс («Фрейзер») снялись в фильме «Вивьен и флорист» об актрисе Вивьен Ли, известной по картине «Унесенные ветром». Об этом сообщил Deadline.
Роль легендарной голливудской звезды исполнила Карла Гуджино («Падение дома Ашеров»). Пирс предстал в образе актера и режиссера Джона Гилгуда. В проекте поучаствовал также Джек Дэвенпорт — он воплотил на экране Лоренса Оливье.
Модин сыграл флориста из Филадельфии, который неожиданно сближается с Ли зимой 1966 года. В это время актриса готовится к возвращению на Бродвей в пьесе Чехова «Иванов». Параллельно она втайне борется с биполярным расстройством.
Режиссером «Вивьен и флорист» выступил Ник Сандоу, известный по сериалу «Оранжевый — хит сезона». Актерский состав дополнили Мария Кристина Оливерас, Оуэн Макен, Чарли МакДермотт и дебютантка Энни Грант.
Продюсеры Джейс Барток и Лорен Хейл-Рикхофф начали разработку проекта в начале 2023 года при поддержке Управления кинематографии Пенсильвании. Помимо них, продюсерами проекта стали Келли Рейли, Тиффани Барток и Шон Арани.
«Хотя действие происходит в 1960-х годах, эмоциональная правда этой истории вне времени — одна мимолетная встреча может навсегда изменить жизнь. „Вивьен и флорист“ — это наше признание в любви к старому голливудскому кино и волшебству совместного переживания чего‑то глубокого в затемненном зале кинотеатра», — поделился Хейл-Рикхофф.
Исполнительными продюсерами ленты выступили Майк Собилофф, Питер Собилофф, Ли Акерли, Майкл Ли, Медоу Уильямс и Джон Мейсон, а также Долли Льюис и Дэвид Ламберт. Когда фильм выйдет на экраны, пока не сообщается.