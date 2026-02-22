Россияне стали реже перекусывать, чтобы похудеть

Сильнее всего изменения затронули перекусы. Доля тех, кто ест пять раз в день и чаще, за это время сократилась с 42 до 29%. Почти 40% россиян, по данным исследования, придерживаются ограничений в питании — чаще всего из-за заботы о здоровье.