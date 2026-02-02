Вышел новый тизер анимационного сериала «Очень странные дела: Истории из 85-го»

Netflix представил новый тизер анимационного сериала «Очень странные дела: Истории из 85-го». Премьера ожидается в 2026 году, точная дата неизвестна.
Шоураннером проекта выступает Эрик Роблес. В мультсериале расскажут о событиях, происходивших между вторым и третьим сезонами «Очень странных дел».
Ранее создатели «Очень странных дел» Мэтт и Росс Дафферы делились, что хотели создать проект в духе анимации, которую показывали в 1980-е по телевидению. Они отметили, что жанр мультипликации дает абсолютную свободу команде.
Последняя серия «Очень странных дел» вышла 31 декабря. Финал сериала вызвал технические сбои на Netflix. Пользователи по всему миру столкнулись с проблемами при попытке посмотреть завершение шоу. 1 февраля Netflix опубликовал первый постер спин-оффа «Очень странных дел».