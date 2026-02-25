В новых сериях «Бриджертонов» прозвучат инструментальные каверы на Charli XCX и Билли Айлиш
За последние 5 лет россияне стали пить на 11% меньше алкоголя

Фото: Giovanna Gomes/Unsplash

Потребление алкоголя россиянами за последние пять лет уменьшилось на 11%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Минздрава России.

Если в 2020 году на одного человека приходилось 9,06 литра, то сейчас этот показатель составляет около 8 литров. Согласно Стратегии развития здравоохранения, потребление алкоголя в стране планируют снизить до 7,8 литра к 2030 году.

Ранее Минздрав подсчитал, в каких российских регионах за год — с января 2025 по январь 2026 года — потребление алкоголя сократилось на 3 и более литра этанола в расчете на душу населения. 

В Иркутской области потребление сократилось почти на треть — с 10,26 литра этанола на человека до 7,15 литра. В Пермском крае показатель уменьшился на 28,3% — с 12 до 8,61 литра. В Кировской области потребление снизилось с 14,13 до 11,12 литра.

Наибольшее снижение в процентном отношении отмечено в Чеченской Республике — на 157%. Однако в абсолютных цифрах это снижение с 0,18 литра этанола на человека до 0,07 литра.

