В Госдуме предупредили о штрафах до 300 тыс. рублей за отсутствие домового чата в Max

Управляющие компании и ТСЖ могут оштрафовать на сумму до 300 тыс. рублей за отсутствие домового чата в мессенджере Max или неразмещение информации на платформе. Об этом сообщил РИА «Новости» член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
Он напомнил, что с 1 сентября управляющие компании, ТСЖ и кооперативы обязаны обеспечить возможность взаимодействия с жителями через Max. Помимо этого, с 17 февраля организации ЖКХ обязаны размещать в национальном мессенджере график работы, номера телефонов и электронную почту для контакта, а также данные диспетчерской и авариной служб.
Якубовский отметил, что отдельного нового штрафа за отсутствие домового чата в Max приказ Минстроя не вводит. Однако за невыполнение требований могут применить статью 7.23.3 КоАП (нарушение правил управления МКД / лицензионных требований). Она предполагает штраф до 50 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для юридических. При повторных нарушениях возможна дисквалификация руководителя.
Контроль за соблюдением норм, по словам депутата, ляжет на государственные жилищные инспекции регионов.
Max ― сервис, в котором, помимо обмена сообщениями, можно получать электронные госуслуги, удостоверять личность и совершать платежи. Закон о создании национального мессенджера Владимир Путин подписал 24 июня 2025 года. Российские госструктуры подталкивают россиян к использованию Max одновременно с ограничением работы его конкурентов вроде Telegram и WhatsApp. Сквозного шифрования в Max нет, что создает риски нарушения конфиденциальности пользователей. С 1 сентября 2025 года все школьные чаты обязали перевести в национальный мессенджер.