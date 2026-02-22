В Госдуме предупредили о штрафах до 300 тыс. рублей за отсутствие домового чата в Max

Max ― сервис, в котором, помимо обмена сообщениями, можно получать электронные госуслуги, удостоверять личность и совершать платежи. Закон о создании национального мессенджера Владимир Путин подписал 24 июня 2025 года. Российские госструктуры подталкивают россиян к использованию Max одновременно с ограничением работы его конкурентов вроде Telegram и WhatsApp. Сквозного шифрования в Max нет, что создает риски нарушения конфиденциальности пользователей. С 1 сентября 2025 года все школьные чаты обязали перевести в национальный мессенджер.