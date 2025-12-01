В Ярославской области умерла старейшая жительница России Клавдия Гадючкина

Суд официально установил факт рождения Хувайдо-апа Умаровой 1 января 1895 года в Бувайдинском районе. В Министерстве юстиции станы отмечали, что теперь у женщины есть все основания для того, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса в качестве одного из старейших жителей земли.