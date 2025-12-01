В Ярославской области умерла старейшая жительница России Клавдия Гадючкина. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в телеграм-канале.
По его словам, женщина утверждала, что родилась 24 ноября 1909 года и уже отметила 116-летие. В этом году данные уточнили. В метрических книгах указана фактическая дата ее рождения — 5 декабря 1910 года по новому стилю.
Гадючкина не дожила до 115-летнего юбилея несколько дней. Она официально входила в пятерку старейших людей планеты.
Клавдия Гадючкина начала работать в 15 лет. Первым местом ее работы стала фабрика «Красный перевал». За 40 лет женщина прошла путь от прядильщицы до помощника мастера. Она пережила революцию, Первую мировую, Великую Отечественную войны, становление и преобразование российского государства.
«Такой путь выпадает немногим. Для нас она была не просто рекордсменом — она была ярким человеком, человеком, который прожил больше века, сохранил ясную память, мудрость и удивительное отношение к жизни», — написал Евраев и выразил соболезнования семьей Клавдии.
В 2024 году в Испании скончалась старейшая женщина на земле — Мария Браньяс Морера умерла в возрасте 117 лет. Недавно старейшим человеком на Земле хотели признать 130-летнюю Хувайдо-апа Умарову (Тошматову).
Суд официально установил факт рождения Хувайдо-апа Умаровой 1 января 1895 года в Бувайдинском районе. В Министерстве юстиции станы отмечали, что теперь у женщины есть все основания для того, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса в качестве одного из старейших жителей земли.