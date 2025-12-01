Москвичам пообещали очень теплый декабрь
«Это меня ужасает»: Джеймс Кэмерон ― о замене актеров генеративным ИИ
Netflix показал тизер документалки про Пи Дидди
В Москве начал работу ГУМ-каток на Красной площади
Вышел русскоязычный трейлер драмы «Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша
Дочь Пола Уокера почтила его память спустя 12 лет после гибели
Документальный фильм «Брат навсегда» появится на цифровых площадках 12 декабря
«Афиша» и «Зарядье» расширяют партнерство
За год мандарины подешевели на 15%
Звезда «Гарри Поттера» Доминик МакЛоклин рассказал, как отреагировал на письмо Дэниела Рэдклиффа
Тарантино хочет снять анимационный приквел «Убить Билла»
«Бегущий человек» с Гленом Пауэллом выйдет в «цифре» 16 декабря
В московском Tau пройдет костюмированная техно-вечеринка «Тайный город»
В Москве за год цены на коньки выросли на 12%
В Москве для посетителей открылась основная часть парка «Сокольники»
В России появится единый маршрут, который объединит озеро Убсу-Нур, Туву и Алтай
Автор «Злой» Грегори Магуайр в 2026 году выпустит книгу о детстве Глинды
Итан Хоук зачитал отрывок из «Берега утопии», чтобы отдать дань уважения Тому Стоппарду
A$AP Rocky стал амбассадором Chanel
Брэд Питт до сих пор подшучивает над Джорджем Клуни из‑за его неслучившейся роли в «Тельме и Луизе»
Музыку для новых «Звездных войн» с Райаном Гослингом напишет Томас Ньюман
Мультфильм режиссера «Паразитов» Пон Чжун Хо выйдет в 2027 году
Сыновья Маколея Калкина не знают, что их папа сыграл в «Один дома», хотя смотрели фильм
В Госдуме призвали пересмотреть решение по квартире Долиной
В Японии умерла знаменитая кошка Нитама ― смотрительница ж/д станции Киси
Парижский мост Пон-Неф обернут тканью в дань уважения Христо Явашеву
Лондонский художник превратил интервью горожан в масштабную инсталляцию
Российскую пенсионерку номинировали на международную премию для стримеров

В Ярославской области умерла старейшая жительница России Клавдия Гадючкина

Фото: t.me/evraevmikhail

В Ярославской области умерла старейшая жительница России Клавдия Гадючкина. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в телеграм-канале.

По его словам, женщина утверждала, что родилась 24 ноября 1909 года и уже отметила 116-летие. В этом году данные уточнили. В метрических книгах указана фактическая дата ее рождения — 5 декабря 1910 года по новому стилю.

Гадючкина не дожила до 115-летнего юбилея несколько дней. Она официально входила в пятерку старейших людей планеты.

Клавдия Гадючкина начала работать в 15 лет. Первым местом ее работы стала фабрика «Красный перевал». За 40 лет женщина прошла путь от прядильщицы до помощника мастера. Она пережила революцию, Первую мировую, Великую Отечественную войны, становление и преобразование российского государства.

«Такой путь выпадает немногим. Для нас она была не просто рекордсменом — она была ярким человеком, человеком, который прожил больше века, сохранил ясную память, мудрость и удивительное отношение к жизни», — написал Евраев и выразил соболезнования семьей Клавдии.

В 2024 году в Испании скончалась старейшая женщина на земле — Мария Браньяс Морера умерла в возрасте 117 лет. Недавно старейшим человеком на Земле хотели признать 130-летнюю Хувайдо-апа Умарову (Тошматову).

Суд официально установил факт рождения Хувайдо-апа Умаровой 1 января 1895 года в Бувайдинском районе. В Министерстве юстиции станы отмечали, что теперь у женщины есть все основания для того, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса в качестве одного из старейших жителей земли.

