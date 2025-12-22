Лили Коллинз вспомнила сцену из «Эмили в Париже», которая заставила ее плакать

Актриса добавила, что поездка в Венецию ради съемок сериала была потрясающей. «Я никогда раньше не была в Венеции, поэтому съемки с Эшли на улицах этого города были по-настоящему волшебными», — сказала Коллинз о своей коллеге по сериалу, с которой она снимается уже пять сезонов.