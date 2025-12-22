Лили Коллинз вспомнила сцену из «Эмили в Париже», которая заставила ее плакать

На премьере пятого сезона сериала «Эмили в Париже» исполнительница главной роли Лили Коллинз рассказала, что одна из сцен заставила ее плакать, но не от грусти, а от смеха. В интервью People она призналась, что речь идет об эпизоде, где она и Эшли Парк (Минди) надели маски. «Мы не могли перестать смеяться, буквально плакали», — рассказала Коллинз.
Актриса добавила, что поездка в Венецию ради съемок сериала была потрясающей. «Я никогда раньше не была в Венеции, поэтому съемки с Эшли на улицах этого города были по-настоящему волшебными», — сказала Коллинз о своей коллеге по сериалу, с которой она снимается уже пять сезонов.
Премьера пятого сезона шоу состоялась 18 декабря. На этот раз главная героиня покинула французскую столицу и отправилась покорять Рим. По сюжету начальница Эмили, Сильви, назначает ее руководительницей нового римского филиала маркетингового агентства Agence Grateau. Часть съемок проходила в Венеции. При этом создатели намекали, что связь героини с Парижем не прервалась.
Помимо Коллинз и Парк, в актерский состав продолжения шоу вошли Филиппина Леруа-Болье, Люка Браво, Самюэль Арнольд, Брюно Гуэри, Уильям Абади, Люсьен Лависконт, Эудженио Франческини, Талия Бессон, Пол Форман, Арно Бинар, Минни Драйвер, Брайан Гринберг и Мишель Ларок. Даррен Стар выступает в роли создателя, сценариста и исполнительного продюсера пятого сезона. Тони Эрнандес, Лилли Бернс, Эндрю Флеминг, Стивен Браун, Элисон Браун, Робин Шифф, Грант Слосс, Джо Мерфи и Лили Коллинз стали исполнительными продюсерами.