Сиквел «Практической магии» с Николь Кидман и Сандрой Буллок выйдет раньше запланированного срока

Фото: Warner Bros.

Компания Warner Bros. объявила дату премьеры «Практической магии 2», главные роли в котором сыграют Николь Кидман и Сандра Буллок. Фильм выйдет 11 сентября 2026 года, а не 18 ноября или 18 сентября, как планировалось ранее.

Актрисы вновь исполнят роли Салли и Джиллиан Оуэнс. Компанию им составят обладательница премии «Оскар» Дайанна Уист и номинантка на премию «Оскар» Стокард Ченнинг, которые вернутся к ролям тети Джет и тети Фрэнни. Джоуи Кинг исполнит роль дочери Салли, героини Баллок. В актерский состав также вошли Ли Пейс («Хоббит, «Основание»), Мейзи Уилльямс («Игра престолов»), Шоло Маридуэнья («Синий жук») и Солли МакЛеод («Мертвецам не больно»).

Подробности сюжета пока неизвестны. Режиссером проекта выступает Сусанна Бир, снявшая прежде «Птичий короб» и «Ночного администратора». Над сценарием работают Акива Голдсман («Игры разума») и Джорджия Притчетт («Наследники»). Продюсерами ленты станут продюсер первой части Дениз Ди Нови, Сандра Баллок и Николь Кидман.

Фильм «Практическая магия» вышел в 1998 году. Он рассказал о двух сестрах, Салли и Джиллиан Оуэнс, которые выросли в семье ведьм. В их роду все мужчины, в которых влюбляются женщины из семьи, умирают. После трагической смерти мужа Салли обе сестры пытаются найти любовь и счастье, но их снова ждет череда неудач. После непреднамеренного убийства одного из любовников Джиллиан девушки используют магию и пытаются снять семейное проклятие.

