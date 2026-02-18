Activision объявила о закрытии игры Call of Duty: Warzone Mobile

Bad Bunny сыграет главную роль в исторической драме «Порто‑Рико»
Бри Ларсон сыграет в фильме «Скелеты» Джея Джея Абрамса
Джейсон Сигел хотел убить Самару Уивинг, но попал в западню в трейлере «Только через твой труп»
Хьюстон Уильямс из «Жаркого соперничества» получил роль в сериале о Бабе-Яге
Джон Малкович присоединится к Джоэлу Киннаману в сериале «Бишоп»
23 февраля парковки в Москве будут бесплатными
Лора Дерн и Симона Эшли снимутся в комедии «Peaked»
Соавтора сценария фильма «Простая случайность» отпустили из иранской тюрьмы
Вышел первый трейлер «Мумии» Ли Кронина
Элизабет Мосс, Керри Вашингтон и Кейт Мара в трейлере «Несовершенных женщин» по роману Араминты Холл
Wildberries запустил площадку для перепродажи вещей «Ресейл»
Смотрим русский трейлер «Охоты за тенью» ― нового фильма с Джеки Чаном, который выйдет в РФ
Обвинение запросило условный срок для Гуфа
Звезда «Спасателей Малибу» Дэвид Чокачи снимется в перезапуске шоу
В Приморье обнаружили новых для России бабочек
Многоженец Иван Сухов стал отцом 31-го ребенка и просит прекратить уголовное дело против него
Кто‑то подал от имени Ларисы Долиной заявку на регистрацию товарного знака в сфере недвижимости
Верховный суд оставил в силе штраф для Google в размере 91 000 000 000 000 000 000 рублей
Мэттью Модин и Дэвид Хайд Пирс появятся вместе с Карлой Гуджино в фильме о Вивьен Ли
В России отменяют концерты Ганвеста
19 февраля жители Москвы смогут увидеть на небе Меркурий
У «Крика-7» не будет предпоказов. Так создатели пытаются избежать утечек
Блогер Василиса Кедрова зарегистрировала товарный знак «Дорогу педагогу»
Халли Бейли отправляется в отпуск в Италию на новом постере ромкома «Ты, я и Тоскана»
Во Франции дожди идут уже 36 дней подряд — это исторический рекорд
Эндрю Гарфилд на новом кадре фильма «Вверх по волшебному дереву»
Россиянки считают компьютерные игры, блогинг и охоту красными флагами среди мужских увлечений
«Простые вещи» отметят восьмилетие стендапом, хором, маркетом и новосельем в новом доме

Activision объявила о закрытии игры Call of Duty: Warzone Mobile

Фото: @WarzoneMobile

Activision объявила об отключении серверов мобильной версии Warzone. Игра перестанет работать 17 апреля.

Решение было принято спустя всего два года после релиза, несмотря на то что предварительная регистрация собрала более 50 млн человек, а общее количество загрузок, по данным Google Play, превысило 100 млн.

© @WarzoneMobile

В официальном заявлении разработчики признали, что проект не оправдал ожиданий мобильных геймеров, хотя на ПК и консолях Warzone остается популярной. Игрокам предложили перейти на другую бесплатную игру студии — Call of Duty: Mobile, существующую с 2019 года и поддерживаемую более широким спектром устройств.

Компенсации за внутриигровые покупки и неизрасходованную валюту выплачиваться не будут. Пользователи уже назвали ситуацию безумной. Они считают, что Warzone Mobile изначально не нашла свою нишу, пытаясь конкурировать с собственной же COD: Mobile, при этом предъявляя более высокие требования к «железу» и не предлагая принципиально другого опыта.
 

