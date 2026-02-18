Джейсон Сигел хотел убить Самару Уивинг, но попал в западню в трейлере «Только через твой труп»

На ютуб-канале Independent Film Company опубликовали трейзер фильма «Только через твой труп», в котором снялись Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
Актеры сыграли дисфункциональную женатую пару, которая отправляется в уединенный домик на природе, якобы чтобы починить свои отношения. В действительности супруги задумали убить друг друга.
В ролике героиня Уивинг обнаруживает, что муж хотел с ней покончить. Женщина раскрывает и в деталях описывает запланированное преступление, угрожая между прочим застрелить партнера.
В актерский состав фильма вошли Тимоти Олифант («Правосудие»), Джульетт Льюис («Шершни») и Пол Гилфойл («Человек из Рима»). Режиссером картины выступил Йорма Такконе, известный по работе над «Бруклином 9-9» и «Чудотворцами».
«Только через твой труп» выйдет в зарубежный кинопрокат 24 апреля.