Вышел первый трейлер сказки «Холодное сердце» с Никитой Кологривым

Фото: пресс-материалы

«Кинотека» представляет первый трейлер сказки «Холодное сердце» — современной интерпретации пьесы А.С.Островского «Снегурочка». Премьера состоится на фестивале «Зимний», который пройдет с 1 по 7 декабря.

В главных ролях снялись Мария Кошина, Мила Ершова, Никита Кологривый, Слава Копейкин и другие. Действие в картине разворачивается в наше время в небольшой полупустой деревне, населенной персонажами знаменитой «Снегурочки».  

Видео: «Кинотека»

В центре сюжета — Снегурочка, которая все так же не способна испытывать чувства и обречена влюблять в себя всех вокруг. Вокруг нее — узнаваемые герои: современные Бобыль (Юрий Кузнецов) и Бобылиха (Татьяна Захарова), работающие станционными смотрителями; модный столичный диджей Лель (Слава Копейкин), вернувшийся на каникулы из Москвы; и его одноклассник Мизгирь (Никита Кологривый), ныне успешный предприниматель из райцентра.

Режиссером и автором сценария проекта выступил Владимир Котт. «Этот проект стал для меня особенным прежде всего благодаря сценарию — давно не встречала такой глубокой и трогающей истории. Снимать ее было непросто: я действительно ходила босиком по снегу, плавала в проруби и входила в горящий сарай — все сама, без дублеров. Но я люблю такие вызовы», — призналась Мария Кошина.

