Paramount выпустит новый фильм франшизы «Час пик». Режиссером вновь станет Бретт Ратнер

Франшиза «Час пик», принесшая 850 млн долларов за три части, рассказывает о гонконгском полицейском Ли и болтливом агенте ФБР Джеймсе Картере. В первой части они расследуют похищение дочери китайского консула в Лос-Анджелесе. Вторая часть переносит героев в Гонконг для борьбы с триадой, а третья — в Париж, где они противостоят могущественному преступному синдикату.