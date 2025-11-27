Ольга Бузова в роли хозяйки завода по производству пельменей в трейлере фильма «Равиоли Оли»

В Узбекистане ввели полный запрет на электронные сигареты
Ученые: человек в костюме Бэтмена поблизости увеличивает вероятность добрых дел
Скончался кукловод и первый живой Человек-паук Дэниел Сигрен
«Т-Путешествия» запустили платформу для горнолыжного отдыха. Сезон открыли «Розой Хутор»
Россияне рассказали, с кем из поэтов Серебряного века хотели бы сходить на свидание
Дизайнер из Сингапура встроил консоль Nintendo в кроссовки Nike
Вышел трейлер нового мультфильма «Три богатыря и свет клином»
Суд обязал ветерана выплатить Кэти Перри 1,8 млн долларов за срыв сделки с недвижимостью
Рэпер Макан ушел в армию
МОК допустил российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника до Олимпиады-2026
Warner Bros. Pictures выпустила трейлер мультфильма «Том и Джерри: Запретный компас»
Сериал «Клиника» вернется на экраны с голосами из MTV
Элтон Джон рассказал о проблемах со здоровьем: «Я в отчаянии — я ничего не вижу»
Звезда «Белого лотоса» Уилл Шарп в роли Моцарта в трейлере мини-сериала «Amadeus»
Хидэо Кодзима стал творцом года по версии журнала GQ Japan
Бенедикт Камбербатч все еще планирует экранизировать роман «Одинокий волк»
74-летний мужчина из США стал самым взрослым усыновленным человеком в мире
Дуа Липа поддержала женщин олимпийской сборной США перед Играми в Милане
Сыновей Шрека и Фионы озвучат Скайлер Гисондо и Марселло Эрнандес
Аналитики Mamba выяснили, почему россиянки тянутся к «плохим парням»
В первоначальной версии «Зверополиса-2» действие происходило много лет спустя
Даня Милохин признался, что работает доставщиком еды в Дубае
Гравюру «Большая волна в Канагаве» Кацусики Хокусая продали за рекордные 2,8 млн долларов
Адольф Гитлер вновь победил на региональных выборах в Намибии
Джеймс Кэмерон выступил против номинаций фильмов Netflix на «Оскар»
Джеймс Кэмерон рассказал, что 15 лет назад чуть не снял фильм «Злая»
Исследование «Яндекса»: 67% профессиональных музыкантов уже используют ИИ-инструменты в своей работе
Маленький козлик меняет игру в трейлере «Goat: Мечтай по-крупному»

Ольга Бузова в роли хозяйки завода по производству пельменей в трейлере фильма «Равиоли Оли»

Фото: пресс-материалы

Кинокомпании «МайВэйСтудия» и «Наше кино» при участии ТНТ представили трейлер романтической комедии «Равиоли Оли». Премьера в кинотеатрах России состоится 5 февраля 2026 года.

В главной роли снялась Ольга Бузова, которая сыграла сама себя. По сюжету телеведущая мечтает о романтическом будущем с идеальным мужчиной — красавцем-немцем Генрихом, который вот-вот сделает ей предложение. Она планирует купить квартиру, но возлюбленный предлагает ей рискнуть и вложиться в завод по производству пельменей в Нижних Теплышках. Ольга соглашается, после чего мужчина исчезает с ее деньгами. Бузова отправляется в маленький город, чтобы распродать оборудование завода и вернуть хотя бы часть средств.

Видео: «МайВэйСтудия» и «Наше кино»

Картина стала первой в фильмографии телеведущей. В фильме также сыграли Владимир Яглыч, Вольфганг Черни, Максим Лагашкин, Ева Смирнова, Марина Федункив, Эвелина Бледанс, Анна Рытова и другие.

Режиссер фильма — Андрей Никифоров. Он также работал над сценарием картины вместе с Романом Ивановым, Ольгой Малышевой, Никитой Панковым и Дмитрием Казначеевым. Генеральные продюсеры будущей премьеры — Лика Бланк, Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Марина Разумова, Борис Ханчалян и Сергей Косинский.

Расскажите друзьям