В Москве пройдет спецпоказ «Пятого элемента» с онлайн-обсуждением с Люком Бессоном

Действие разворачивается в 2257 году. В центре сюжета ― бывший майор спецназа, а ныне нью-йоркский таксист Корбен Даллас (Уиллис). После того как в его машину попадает девушка по имени Лилу (Йовович), перед таксистом встает нелегкая задача ― остановить надвигающееся на Землю зло и предотвратить межгалактическую войну.