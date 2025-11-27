В Узбекистане ввели полный запрет на электронные сигареты
В Москве пройдет спецпоказ «Пятого элемента» с онлайн-обсуждением с Люком Бессоном

Фото: A-One

15 декабря, в 19.30, в большом зале «Каро Октябрь» на Новом Арбате состоится специальный показ «Пятого элемента» с последующим онлайн-обсуждением с режиссером Люком Бессоном.

Мероприятие пройдет в рамках релиза 4K-реставрации на английском языке с русскими субтитрами.

«Пятый элемент» ― культовый фантастический боевик с элементами комедии. Премьера фильма состоялась в 1997 году на Каннском кинофестивале. Впоследствии картина получила номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучший монтаж звуковых эффектов».

В главных ролях снялись Брюс Уиллис («Крепкий орешек»), Милла Йовович («Обитель зла»), Гэри Олдман («Дракула» Копполы), Иэн Холм («Чужой»), Люк Перри («Ривердейл») и Крис Такер («Час пик»).

Действие разворачивается в 2257 году. В центре сюжета ― бывший майор спецназа, а ныне нью-йоркский таксист Корбен Даллас (Уиллис). После того как в его машину попадает девушка по имени Лилу (Йовович), перед таксистом встает нелегкая задача ― остановить надвигающееся на Землю зло и предотвратить межгалактическую войну.

Широкий прокат 4K-реставрации «Пятого элемента» стартует 18 декабря силами кинокомпании A-One. География показов и их расписание станут известны позже.

