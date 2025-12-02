Тейлор Свифт забирает НЛО в трейлере новой записи «The Eras Tour»
Концерты Radiohead перенесли из‑за болезни Тома Йорка
Каллум Тернер возглавил список претендентов на роль Джеймса Бонда
Энн Хэтэуэй в образе поп-певицы в трейлере фильма «Мать Мария»
Публикуем эксклюзивный фрагмент «Крипера» Осгуда Перкинса
На ВДНХ заработала почта Деда Мороза
В России на треть выросли продажи художественной литературы
Брендан Фрейзер рассказал, что до сих пор борется с неуверенностью в себе
Джастин Лин снимет экранизацию игры Helldivers
Рождественская атмосфера в новом трейлере второго сезона «Фоллаута»
Скарлетт Йоханссон вновь высказалась в поддержку Вуди Аллена
Герои третьей части «Аватара» готовятся к битве в новом отрывке
Джафар Панахи получил новый срок в Иране. Режиссера обвинили в антигосударственной пропаганде
Хидэо Кодзима озвучил крота в японской версии «Зверополиса-2»
Кристен Стюарт готовится к съемкам нового фильма
Хаски, Петар Мартич и Николай Воронов выступят на зимнем «Фестике»
Китай вводит налог на презервативы и противозачаточные средства
Роскосмос показал фото крупнейшего в мире айсберга
Наум Клейман прогуливается по Петербургу в трейлере документалки «Наум. Предчувствия»
ВЦИОМ: 35% россиян занимаются самолечением
Paramount назвала даты релиза новых фильмов по «Черепашкам-ниндзя» и «Сонику»
Inditex опровергла свое отношение к продаже в России одежды Zara, Bershka и других брендов
В России снизился импорт живых новогодних елок
Две трети россиянок не готовы встречаться с человеком без чувства юмора
Мужчине в Краснодарском крае вместо скумбрии продали рыбу, похожую на ядовитого иглобрюха
Rolling Stone назвал 20 лучших фильмов года
В томском музее нашли шип плавника доисторической акулы
Баста стал самым популярным российским артистом десятилетия по версии «Кион Музыки»

Мелания Трамп показала рождественские украшения Белого дома

Фото: whitehouse.gov

Первая леди США Мелания Трамп показала рождественское оформление Белого дома в своих соцсетях.

Мелания поручила декор дизайнеру и стилисту Эрве Пьеру. Концепт получил названием «Дом там, где твое сердце». Интерьеры Белого дома украсили 10 тыс. бабочек, 75 венками, 51 елкой и более чем 210 метрами гирлянд.

В Зеленой комнате поставили портреты Дональда Трампа и Джорджа Вашингтона из Lego. Каждый портрет состоит более чем из шести тыс. деталей. Главной украшением стала 5,5-метровая белая ель, привезенная с фермы Korson’s Tree Farms в Мичигане.

Источник: @fotus

Недавно Мелания Трамп сообщила, что запустит собственную продюсерскую компанию Muse Films. Эта информация появилась в преддверии выхода полнометражного документального фильма о ней от Amazon MGM Studios. 

Расскажите друзьям