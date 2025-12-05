В Южной Корее разрабатывают приложение для отслеживания сталкеров

Министерство юстиции Южной Кореи создает мобильное приложение, которое позволит жертвам преследования видеть на своем телефоне местоположение сталкеров, если те находятся рядом. Об этом пишет Би-би-си.
Приложение стало частью одобренной поправки к закону страны об электронном мониторинге. Согласно действующему законодательству, жертвы могут получать текстовые сообщения с оповещениями о приближении преследователей, однако не знают их точного местонахождения.
Теперь пользователи будут получать на телефон точные координаты сталкеров, чтобы своевременно покинуть это место. Местонахождение злоумышленников власти отслеживают с помощью носимых электронных устройств.
Приложение будет интегрировано в национальную горячую линию экстренной связи, чтобы при необходимости можно было вызвать полицию для защиты жертв. Сервис должен заработать в следующем году.
В 2021 году в Южной Корее приняли закон о борьбе со сталкингом, нарушителям которого грозит до трех лет лишения свободы и штраф до 20 тыс. долларов (более 1,5 млн рублей). В 2023 году парламент Южной Кореи пересмотрел закон, чтобы снизить барьер для их преследования. По данным Минюста, с тех пор число сообщений о сталкинге резко возросло: с 7600 в 2022 году до более 13 000 в 2024-м.
В 2022 году общественный резонанс вызвало убийство молодой женщины, которую лишил жизни ее бывший коллега. Мужчина преследовал жертву годами. Та сообщала о преследователе в полицию. Однако его даже не задержали и не выдали ему запретительный судебный приказ, поскольку власти посчитали, что он «не представляет опасности».
В России до сих пор не приняли законопроект о сталкинге. Впервые его внесли в Госдуму в октябре 2023 года. Тогда правительство попросило доработать его, указав, что понятия о преследовании в документе «не отвечают требованиям определенности, ясности и недвусмысленности». В отзыве также говорилось, что вопрос о криминализации сталкинга нужно рассматривать после изменения КоАП и формирования правоприменительной практики, которая бы свидетельствовала о росте таких правонарушений.
В декабре 2024 года партия «Новые люди» доработала законопроект и вновь внесла его в Госдуму. Инициатива предполагает закрепление в законодательстве понятий «навязчивое преследование», «запрет на приближение», «преследовать» и «жертва преследования». Кодекс об административных нарушениях хотят дополнить статьей, которая бы установила ответственность за преследование.
В пояснительной записке отмечалось, что сейчас КоАП и УК не охватывают все виды противоправных действий и не учитывают тяжести психологического урона, наносимого жертвам сталкинга. Кроме того, хотя запрет приближения к жертве закреплен в УПК, сейчас эта мера распространяется лишь на отдельные виды правонарушений.
Тем временем в Казахстане в сентябре завели первое уголовное дело по статье о сталкинге. Фигурантом стал мужчина из Курмангазинского района Атырауской области, который преследовал жительницу села, заглядывал в окна ее дома и совершал «непристойные действия».