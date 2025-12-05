В Южной Корее разрабатывают приложение для отслеживания сталкеров

В 2021 году в Южной Корее приняли закон о борьбе со сталкингом, нарушителям которого грозит до трех лет лишения свободы и штраф до 20 тыс. долларов (более 1,5 млн рублей). В 2023 году парламент Южной Кореи пересмотрел закон, чтобы снизить барьер для их преследования. По данным Минюста, с тех пор число сообщений о сталкинге резко возросло: с 7600 в 2022 году до более 13 000 в 2024-м.