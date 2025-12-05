Netflix рассказал, как зумеры и миллениалы потребляют контент
В Южной Корее разрабатывают приложение для отслеживания сталкеров

Фото: Andrew Guan/Unsplash

Министерство юстиции Южной Кореи создает мобильное приложение, которое позволит жертвам преследования видеть на своем телефоне местоположение сталкеров, если те находятся рядом. Об этом пишет Би-би-си.

Приложение стало частью одобренной поправки к закону страны об электронном мониторинге. Согласно действующему законодательству, жертвы могут получать текстовые сообщения с оповещениями о приближении преследователей, однако не знают их точного местонахождения.

Теперь пользователи будут получать на телефон точные координаты сталкеров, чтобы своевременно покинуть это место. Местонахождение злоумышленников власти отслеживают с помощью носимых электронных устройств.

Приложение будет интегрировано в национальную горячую линию экстренной связи, чтобы при необходимости можно было вызвать полицию для защиты жертв. Сервис должен заработать в следующем году.

В 2021 году в Южной Корее приняли закон о борьбе со сталкингом, нарушителям которого грозит до трех лет лишения свободы и штраф до 20 тыс. долларов (более 1,5 млн рублей).  В 2023 году парламент Южной Кореи пересмотрел закон, чтобы снизить барьер для их преследования. По данным Минюста, с тех пор число сообщений о сталкинге резко возросло: с 7600 в 2022 году до более 13 000 в 2024-м.

В 2022 году общественный резонанс вызвало убийство молодой женщины, которую лишил жизни ее бывший коллега. Мужчина преследовал жертву годами. Та сообщала о преследователе в полицию. Однако его даже не задержали и не выдали ему запретительный судебный приказ, поскольку власти посчитали, что он «не представляет опасности».

В России до сих пор не приняли законопроект о сталкинге. Впервые его внесли в Госдуму в октябре 2023 года. Тогда правительство попросило доработать его, указав, что понятия о преследовании в документе «не отвечают требованиям определенности, ясности и недвусмысленности». В отзыве также говорилось, что вопрос о криминализации сталкинга нужно рассматривать после изменения КоАП и формирования правоприменительной практики, которая бы свидетельствовала о росте таких правонарушений.

В декабре 2024 года партия «Новые люди» доработала законопроект и вновь внесла его в Госдуму. Инициатива предполагает закрепление в законодательстве понятий «навязчивое преследование», «запрет на приближение», «преследовать» и «жертва преследования». Кодекс об административных нарушениях хотят дополнить статьей, которая бы установила ответственность за преследование.

В пояснительной записке отмечалось, что сейчас КоАП и УК не охватывают все виды противоправных действий и не учитывают тяжести психологического урона, наносимого жертвам сталкинга. Кроме того, хотя запрет приближения к жертве закреплен в УПК, сейчас эта мера распространяется лишь на отдельные виды правонарушений. 

Тем временем в Казахстане в сентябре завели первое уголовное дело по статье о сталкинге. Фигурантом стал мужчина из Курмангазинского района Атырауской области, который преследовал жительницу села, заглядывал в окна ее дома и совершал «непристойные действия».

