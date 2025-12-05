В Госдуму внесли законопроект о полном госфинансировании отечественных мультфильмов

Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о полном госфинансировании национальных детских мультфильмов. Об этом сообщает ТАСС.
Изменения предлагается внести в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ». Детские и подростковые игровые фильмы уже получают государственную поддержку, но она не распространяется на анимацию.
«Такое разделение создает неравные условия финансовой поддержки для направлений игрового и анимационного кино, хотя оба они ориентированы на детско-юношескую аудиторию и выполняют одну и ту же крайне важную функцию — воспитание подрастающих поколений на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурных ценностей», — говорится в пояснительной записке.
