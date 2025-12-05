Ralph Lauren представили официальную форму сборной США для зимних Олимпийских игр 2026 года
Россияне назвали любимые мультфильмы своих детей в 2025 году

В Госдуму внесли законопроект о полном госфинансировании отечественных мультфильмов

Фото: «Союзмультфильм»

Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о полном госфинансировании национальных детских мультфильмов. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения предлагается внести в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ». Детские и подростковые игровые фильмы уже получают государственную поддержку, но она не распространяется на анимацию.

«Такое разделение создает неравные условия финансовой поддержки для направлений игрового и анимационного кино, хотя оба они ориентированы на детско-юношескую аудиторию и выполняют одну и ту же крайне важную функцию — воспитание подрастающих поколений на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурных ценностей», — говорится в пояснительной записке.

Недавно Госдума приняла закон о бесплатном профобучении девятиклассников, не сдавших ОГЭ. Перечень таких профессий будут определять региональные власти.

