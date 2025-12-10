В Москве открылась уличная фотовыставка к 125-летию клоуна Карандаша

«Кей-поп-охотниц на демонов» назвали прорывом года по версии Time
В России выйдет новый фильм Гора Вербински ― режиссера трех частей «Пиратов Карибского моря»
Росссийские стриминг-сервисы удалили казахстанский хоррор «Кадет» по требованию Роскомнадзора
Умерла писательница Софи Кинселла, автор серии «Шопоголик»
Депутат попросил Роскомнадзор запретить Call of Duty
Apple TV снимет сериал «Братья Львиное Сердце» по повести Астрид Линдгрен
В «Яндекс Переводчике» появились три языка коренных народов России
Кейт Уинслет рассказала, что ее семья никогда не смотрела «Отпуск по обмену»
Депутаты от КПРФ предложили сократить рабочий день до шести часов
На Болотной площади откроется новогодний «Маркет Маркета» с локальными брендами
Олимпийский мишка 1980 года станет талисманом сборной России
«Перекресток» выпустил вязаные чепчики-салаты
Баз Лурманн представил трейлер документалки об Элвисе Пресли
Джеффри Дин Морган хочет сыграть в экранизации Red Dead Redemption
Clair Obscur: Expedition 33 и Hades II: лонг-лист премии BAFTA Games Awards 2026
Мужчина из США нанес на тело 273 автографа знаменитостей
«Хитрый Койот» с Джоном Синой выйдет в российский прокат в августе 2026 года
Вышел отрывок из сказки «Буратино» с Виталией Корниенко и Марком Эйдельштейном. Премьера — 1 января
Второй сезон «Больницы Питт» получил дату премьеры
Дмитрий Нагиев в роли дяди Юры в новом трейлере «Елок-12»
Четвертый сезон сериала «Люпен» с Омаром Си выйдет осенью 2026 года
Австралия стала первой в мире страной, запретившей пользоваться соцсетями детям младше 16 лет
56% россиян хотели бы встречаться с книжными антигероями
Сигурни Уивер может сыграть в сериале по Tomb Raider
Расселл Кроу заявил, что «Гладиатор-2» лишил его персонаж «морального стержня»
Ozon запретит несовершеннолетним покупать конфеты с алкогольной начинкой
В парке Буэнос-Айреса состоялась крупнейшая встреча золотистых ретриверов. Их было 2397!
Кот сбежал от хозяев и пять месяцев выживал в горах

В Москве открылась уличная фотовыставка к 125-летию клоуна Карандаша

В сквере ТАСС на Тверском бульваре открылась фотовыставка «Всем клоунам клоун». Об этом «Афише Daily» рассказали представители «Карандаш-феста». 

Первая часть выставки ― историческая ― посвящена знаменитому советскому клоуну Карандашу, наставнику Юрия Никулина. В экспозицию вошли 10 редких кадров из архива ТАСС. Один из снимков, на котором клоун гуляет с собаками, принес фотографу Юрию Белинскому награду международного конкурса World Press Photo в 1977 году. 

1/3
© Пресс-материалы
2/3
© Пресс-материалы
3/3
Снимок Юрия Белинского, отмеченный World Press Photo
© Пресс-материалы

Отдельная серия фотографий посвящена Старице, где Карандаш начал творческую карьеру и впервые выступил с клоунской репризой. Это два поразительно похожих снимка: один — вид Старицы авторства отца цветной фотографии Сергея Прокудина-Горского (1910), второй — современная Старица фотографа Ивана Куринного (2024). 

Еще на выставке есть фотографии с фестиваля клоун- и мим-театров «Карандаш-фест», который прошел этим летом в Старице. Всего в экспозиции 21 кадр. 

Выставка открылась в день рождения Карандаша, 10 декабря. Снимки можно посмотреть на Тверском бульваре с 1 до 24 декабря. 

