В Москве открылась уличная фотовыставка к 125-летию клоуна Карандаша

В сквере ТАСС на Тверском бульваре открылась фотовыставка «Всем клоунам клоун». Об этом «Афише Daily» рассказали представители «Карандаш-феста».
Первая часть выставки ― историческая ― посвящена знаменитому советскому клоуну Карандашу, наставнику Юрия Никулина. В экспозицию вошли 10 редких кадров из архива ТАСС. Один из снимков, на котором клоун гуляет с собаками, принес фотографу Юрию Белинскому награду международного конкурса World Press Photo в 1977 году.
Отдельная серия фотографий посвящена Старице, где Карандаш начал творческую карьеру и впервые выступил с клоунской репризой. Это два поразительно похожих снимка: один — вид Старицы авторства отца цветной фотографии Сергея Прокудина-Горского (1910), второй — современная Старица фотографа Ивана Куринного (2024).
Еще на выставке есть фотографии с фестиваля клоун- и мим-театров «Карандаш-фест», который прошел этим летом в Старице. Всего в экспозиции 21 кадр.
Выставка открылась в день рождения Карандаша, 10 декабря. Снимки можно посмотреть на Тверском бульваре с 1 до 24 декабря.