Big Russian Boss Show возвращается спустя 7 лет после закрытия

Интернет-шоу Big Russian Boss (БРБ) готовится к возвращению после семилетнего перерыва.
Съемки пилотного выпуска уже прошли при участии команды «Чикен карри». Первым гостем стал Илья Сатир.
Премьера нового сезона состоится 16 декабря. На какой платформе будет транслироваться шоу, пока неизвестно.
“Мы в душе не **** [знаем], что получится, но одно можно сказать точно: БРБ повзрослел, и шоу вместе с ним. В каждом выпуске у нас два гостя: одного я знаю, с другим знакомлюсь впервые.
В моменте выходит Пимп и рассказывает историю, мы его в это время жестко ******** [обзываем]. В конце пытаемся угадать, чем эта история закончилась. Формат свежий, ни на что не похожий. Кстати, одну из рубрик (жесткие пранки) ведет Лариса Долина”, — сказал Big Russian Boss.