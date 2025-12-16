Рик Оуэнс отказался от использования натурального меха в коллекциях

Джеймс Кэмерон стал миллиардером
В Японии не останется панд из‑за напряжения в отношениях с Китаем

Дизайнер Рик Оуэнс отказался от использования  в коллекциях своего бренда натурального меха, который бренд исторически широко применял в изготовлении одежды и обуви. Об этом пишет Hypebeast.

«За последнее десятилетие мы сократили и в конечном прекратили использование меха. В будущем мы не будем заниматься его производством», — говорится в официальном заявлении бренда. 

Это решение последовало за пятидневной кампанией эко-организации Coalition to Abolish the Fur Trade против марки Оуэнса, отмечает Hypebeast. Несколько акций CAFT прошли в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и в Лондоне.  

Недавно издательский дом Conde Nast, выпускающий журналы Vogue и Vanify Fair, отказался от использования натурального меха в фото и видео. Этого десятилетиями добивались защитники животных.

 

