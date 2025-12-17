Roblox согласился соблюдать российские законы после блокировки Роскомнадзора
«Мем вышел из‑под контроля»: Саша из «Универа» озвучит Эдди Мансона из «Очень странных дел»

Фото: Андрей Гайдулян/Telegram

Эдди Мансон из «Очень странных дел» заговорит голосом Саши из «Универа». Актер Андрей Гайдулян озвучит персонажа для Red Head Sound. Об этом основатель студии перевода и дубляжа Дмитрий Череватенко рассказал в своем телеграм-канале. 

Шутки о том, что Гайдулян похож на Джозефа Куинна появились еще в 2022 году, после выхода четвертого сезона «Очень странных дел». В том сезоне одним из главных героев стал Эдди Мансон, которого сыграл Куинн. Пользователи шутили, что Мансон — это «Андрей Гайдулян из параллельной вселенной».

В ноябре 2025-го (вероятно, из-за выхода нового сезона) тренд вернулся. Некоторые стали в шутку утверждать, что Саша из «Универа» действительно снялся в «Очень странных делах». Тренд подхватил и сам Гайдулян, опубликовав тикток о своем сходстве с британским актером. 

Видео: @andrey_gaidulyan

Теперь же «мем вышел под контроля», написал Череватенко. Гайдулян озвучит Мансона в дубляже четвертого сезона «Очень странных дел» от Red Head Sound. В пятом сезоне этого персонажа не будет. 

Основатель RHS опубликовал видео из студии с Гайдуляном и измененный фрагмент сериала, в котором Саша из «Универа» действительно отыгрывает роль Мансона. 

Видео: CherevatBlog/Telegram
