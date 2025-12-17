«Мем вышел из‑под контроля»: Саша из «Универа» озвучит Эдди Мансона из «Очень странных дел»

Шутки о том, что Гайдулян похож на Джозефа Куинна появились еще в 2022 году, после выхода четвертого сезона «Очень странных дел». В том сезоне одним из главных героев стал Эдди Мансон, которого сыграл Куинн. Пользователи шутили, что Мансон — это «Андрей Гайдулян из параллельной вселенной».