Джульетт Льюис превращается в стул в трейлере фильма «By Design»

Издание Entertainment Weekly опубликовало трейлер фильма «By Design» режиссера Аманды Крамер, в котором главную роль исполнила Джульетт Льюис, ихвестная по фильму «Мыс страха» и сериалу «Шершни».
Льюис сыграла женщину, которая меняется жизнями со стулом, однажды увиденном на выставке. В результате этого она теряет способность двигаться и говорить. Но оказывается, ее близким она нравится такой гораздо больше.
Фильм описывается как «абсурдистская интерпретация комедии об обмене телами». В нем женщина-стул познакомится с холостяком Оливье, который постепенно становится одержим своей новой элегантной покупкой.
«By Design» выйдет в кинопрокат 13 февраля. Рассказчиком в картине выступит Мелани Гриффит. В актерский состав войдут также Бетти Бакли, Саманта Матис и Робин Танни.
Картина, как обещают авторы, воспоет «хаотичность женского внутреннег омира с помощью невозмутимого юмора, сюрреалистических элементов и интерпретативных танцевальных номеров.